«Las niñas que formamos en tecnología en África serán líderes y quieren cambiar el mundo»

Directora de Youth for Technology Foundation. Njideka Harri es nigeriana pero estudió en Estados Unidos y ahora vive allí con su familia. Trabajando en Microsoft se dio cuenta de la brecha tecnológica que sufren las mujeres. Creó una ONG y ahora tiene en marcha el programa «Girls4Tech» para ayudar a las niñas a que estudien ciencia y tecnología y cambien su vida y las de sus comunidades en África. La Fundación Esperanza Pertusa la apoya y hoy celebran un acto en el ADDA.

P ¿Cuáles son los objetivos de «Girls4Tech» y qué es Youth for Technology Foundation?



R «Girls4Tech» es un programa que inspira a niñas de entre 10 y 14 años para que estudien carreras de ciencia, ingeniería, tecnología y matemáticas y es uno de los programas de Youth for Technology, que es una ONG internacional que trabaja en Nigeria, Kenia, Uganda, Colombia y EE UU. Lanzamos el programa hace año y medio con colaboración privada y ahora está en marcha en Nigeria y en Kenia.



P ¿Por qué estos países?



R En Kenia específicamente nos dimos cuenta de la importancia de tener a más mujeres en el mundo tecnológico. Allí sólo el 6% de quienes estudian ingenierías son mujeres y la cifra ha ido decreciendo en los últimos diez años. Hay varios factores que influyen en esta situación. Uno es la cultura y los estereotipos sociales que aún existen en muchos países de África, donde a las niñas no se las ve como sujeto de educación. Los padres destinan sus recursos a la educación de los niños, no de las niñas. Y en segundo lugar, para las propias niñas es una cuestión de feminidad, no se ven en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. En sus mentes creen que será más fácil tener un marido si son profesoras o contables antes que científicas. Ser ingeniera no es «cool» para estas niñas.



P ¿Y qué hacen para revertir esta situación?



R Intentamos romper con estos estereotipos y a la vez les damos los conocimientos y la confianza que necesitan para que obtengan las capacidades y estudien estas carreras. Trabajamos en los colegios y las comunidades con una academia. Se trata de crear oportunidades para niñas de entornos desfavorecidos porque están creciendo en un mundo digital y pueden ayudar al desarrollo de sus comunidades. No queremos que sean usuarias de tecnología, sino que sean capaces de crearla para mejorar sus comunidades.



P Y también que progresen ellas.



R En países en desarrollo como Nigeria y Kenia las mujeres controlan la mayor parte del gasto de sus hogares y el 90% lo reinvierten en la educación de sus hijos y en salud. Son muy importantes en el sentido de que toman las decisiones como consumidoras en el proceso económico. Deberían estar más presentes en la economía y en los procesos productivos. No puede ser que un grupo de hombres sentados alrededor de una mesa decidan sobre el diseño de los productos que van a comprar las mujeres y que no haya ninguna mujer sentada en esa mesa. Queremos niñas y mujeres empoderadas que puedan sentarse ahí.



P ¿Encuentran muchas barreras en las comunidades?



R Sí, las dudas siguen existiendo en muchas comunidades. Por eso involucramos a las familias en la formación que les damos a sus hijas como parte del programa. Vienen y ven lo que hacen para que así entiendan los beneficios. Las familias ven que las estudiantes producen, tienen más confianza e incluso son más responsables en las tareas que hacen al salir del colegio en casa.



P ¿Estas niñas serán la generación que cambie África?



R Totalmente. Invertir en niñas y en mujeres no es sólo una cuestión de justicia, es un imperativo económico. En Nigeria si a las mujeres se les dieran las mismas oportunidades que a los hombres aumentaría la renta en 34,9 millones. Estas niñas son las futuras líderes, pero el futuro es ahora.



P La tecnología ¿puede impulsar la democracia en África?



R Absolutamente, los medios sociales pueden dar voz a los jóvenes, un sitio. Las redes sociales son poderosas. En Youth for Technology creemos que la tecnología es un derecho humano básico, debe ser accesible y asequible para todos. Y la tecnología debe ser utilizada correctamente. Debemos formar buenos ciudadanos digitales, usar la tecnología para el bien del mundo, ese es nuestro objetivo.



P ¿Está Naciones Unidas implicada en este asunto?



RNo podemos hacer esto solos, necesitamos la colaboración de la sociedad civil, del sector público y privado y de la comunidad internacional como el de Naciones Unidas para asegurar los Objetivos de Desarrollo Sostenible. En nuestro programa buscamos tres: la erradicación de la pobreza, el acceso a la educación y la igualdad de género.



P ¿Qué avances han visto en el tiempo que llevan con los programas de formación?



R En Kenia llevamos seis de los 18 años que tiene Youth for Technology. Allí en las comunidades desfavorecidas las niñas se casan muy pronto y dejan el colegio con 13 ó 14 años. Mientras enseñamos tecnología les enseñamos también habilidades para la vida y sus derechos. Hemos conseguido que un 20% de las 300 que han seguido el programa siga estudiando y quieren cambiar el mundo. Se han matriculado en ciencias, ingeniería y tecnología en la Universidad. En 18 años 1,8 millones de mujeres jóvenes han recibido formación tecnológica y 150.000 de ellas estudian carreras. Queda mucho por hacer. Estamos en la revolución industrial 4.0 y el 65% de los niños que ahora están en Primaria van a trabajar en trabajos que aún no existen.