Las escuelas infantiles denuncian que cientos de familias se quedan sin beca en Alicante

El colectivo de padres y patronal de la enseñanza privada y concertada, Mesa por la Educación en Libertad, denuncia que cientos de familias en las escuelas infantiles privadas homologadas por Educación se han quedado este curso sin el bono infantil "por la irresponsabilidad de Puig y Marzà"

Afirman que se han dejado sin tramitar "muchas reclamaciones presentadas en tiempo y forma" y exigen que "se rectifiquen de oficio todos los casos en que se ha presentado la documentación y se obliga a las familias a presentar recursos cuando han cumplido sus obligaciones".

Tras la asignación definitiva de las becas, el colectivo concluye que al haber incluido este año en el mismo presupuesto estas becas y la gratuidad para los niños de 2 años en escuelas municipales "el programa de aulas gratuitas de dos años se ha comido cerca del 50% del presupuesto de ayudas sociales de todo el ciclo de 0-3 años".

El portavoz de la Mesa por la Educación en Libertad, Vicente Morro, se sorpende de que "documentos presentados en tiempo y forma por los padres no han sido atendidos por la Generalitat antes de publicarse los listados definitivos de beneficiario".

El colectivo culpa a la Admistración de "perjudicar a familias que tienen derecho a la ayuda social y que les ha sido denegada por negligencia y errores de la Conselleria de Educación, por la falta de sensibilidad de un Gobierno que ha preferido resolver perjudicando a los ciudadanos a sabiendas que cometían una injusticia".



Colapso

El colapso del sistema de electrónico, el retraso en la distribución de los documentos del registro de entrada de la Conselleria de Educación y la supuesta falta de personal asevera Morro que no han sido tenidos en cuenta a la hora de resolver la convocatoria de ayudas.

"La conselleria en lugar de esforzarse ha tomado la postura más cómoda, resolver a sabiendas de que faltaban muchos documentos por revisar".

La solución que queda a las familias es "presentar un recurso de reposición o contencioso-administrativo y entonces se les concederá el bono infantil".

Para Morro es "inaudito que la dejadez o incapacidad de la Administración la paguen los ciudadanos. Ellos sabían las consecuencias e intencionadamente han firmado la resolución definitiva para ahorrarse unos cuantos euros", lamenta.

Por todo lo sucedido el colectivo exige "una solución que no comporte más papeleo para las familias. Son los políticos los que deben resolver los problemas de los ciudadanos, no causarles más dolor de cabeza. Estamos a mitad de octubre y ahora muchas familias sin recursos se encuentran que no tienen bono infantil y se les priva de la ayuda que les corresponde".



Recorte

También concluyen tras la última reunión de la Mesa por La Libertad que "se ha recortado el dinero que han sufrido los alumnos que eligen centros de 0-3 años privados y concertados, ya que se han endurecido los requisitos al no haber recursos económicos suficientes para cubrir las necesidades de ambas redes".

Según los datos aportados por el colectivo de enseñanza concertada, la gratuidad para niños de dos años en centros municipales "se lleva algo más de 20 de los 45 millones para estas ayudas, según la resolución publicada en el DOGV, saliendo claramente perjudicadas las familias que han pedido el bono infantil desde 0 a 3 años".

Morro sostiene que entre los matriculados en escuelas infantiles privadas homologadas "solo ha quedado dinero para cubrir el bono infantil en los casos más extremos de familias en riesgo de exclusión social".

Finalmente recuerdan a la Generalitat que "la libertad de elección por parte de las familias se debe realizar en igualdad de condiciones entre ambas redes".