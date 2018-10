El gobierno de Barcala inicia los trámites para incluir en el PGOU como suelo urbanizable la finca Pino-Ruaya en ejecución de una sentencia de hace 26 años

El equipo de gobierno del PP en el Ayuntamiento de Alicante ha iniciado los trámites para incluir en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) como suelo urbanizable la finca Pino-Ruaya en ejecución de una sentencia de hace 26 años. Así lo ha acordado esta mañana el ejecutivo reunido en la Junta de Gobierno, después de que los promotores -mercantil Lomas del Pino y otras- presentaran un escrito, con fecha 16 de junio de 2017, solicitando la inclusión de la finca en el vigente PGOU de 1987 en ejecución de una sentencia de 1992.

La mercantil reclamó el pasado año que se ejecutara por parte del Ayuntamiento la sentencia emitida en 1992 por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana que estimaba parcialmente el recurso contencioso-administrativo interpuesto contra la resolución de la Conselleria de Obras Públicas que desestimaba la modificación de la calificación del suelo donde están enclavadas las fincas, ambas contiguas y situadas en la partida de Orgegia. Las resoluciones por las que eran considerados suelo no urbanible-hitos o urbanizable no programado fueron anuladas por el tribunal al entender que eran contrarias a derecho, reconociéndoles la calificación de suelo urbanizable no programado.

El PP llevará a pleno este cambio de calificación de la finca Pino-Ruaya, que el edil de Guanyar Miguel Ángel Pavón quiso incluir en el Catálogo de Protecciones cuando era concejal de Urbanismo, tras lo cual los promotores amenazaron con pedir una indemnización millonaria.

Por todo ello, la Junta de Gobierno ha acordado aprobar la delimitación de ambas fincas en los términos del levantamiento topográfico realizado por los servicios técnicos municipales e incorporarlas a los planos del PGOU vigente en los términos que establece la sentencia. A las fincas se les reconoce una superficie de 45 hectáreas con una clasificación de suelo urbanizable, un uso predominantemente residencial y una edificabilidad máxima de 50 viviendas por hectárea.



Parcela para VPO

Además, el equipo de gobierno de Barcala ha acordado paralizar el proceso de venta de una parcela de propiedad municipal en la avenida Historiador Vicente Ramos en la Playa de San Juan, que estaba destinada a VPO, hasta que se resuelvan los recursos presentados por la Asociación de Promotores de la provincia de Alicante (Provia), y por Block Arquitectura de Madrid.

El PP, según ha informado su portavoz, Mari Carmen de España, al término de la Junta de Gobierno, ha acordado suspender el concurso antes de que se procediera a abrir los sobres, mañana, al recibir tres recursos en la misma línea. En ellos se alega contra un punto referido a las valoraciones del pliego de condiciones que establece que si se reciben dos ofertas de la misma cuantía resultaría adjudicataria la que llegara antes.

En los recursos se indica que ese criterio se puede aplicar siempre que se trate de una subasta pero no en un concurso, que es la fórmula que se emplea en la venta de esta parcela de 8.618 metros cuadrados sita entre la avenida Historiador Vicente Ramos y las calles De las Redes y Periodista Asunción Valdés. Los servicios jurídicos municipales tendrán que pronunciarse sobre cada recurso pero el equipo de gobierno estima que la solución sería cambiar ese punto del pliego de condiciones.

La parcela debe destinarse obligatoriamente a la construcción de VPO y cabrían unas 155 viviendas.