Manuel Alcaraz: «No me gusta imaginarme depósitos tan cerca de la ciudad»

Máxima trasparencia y máxima preocupación. El conseller de Transparencia, Responsabilidad Social, Participación y Cooperación, Manuel Alcaraz, confía en que el proceso abierto para instalar una macroplanta de combustible en el Puerto de Alicante se realice «con la máxima transparencia posible. El ciudadano tiene derecho a tener absolutamente toda la información».

El representante alicantino del Consell aseguró ayer a INFORMACIÓN que «todo me ha llegado de sopetón y aún no he tenido tiempo de procesarlo». No obstante, aunque «no es materia que competa a la Conselleria que dirijo, sí vamos a exigir máxima transparencia en todo el proceso, sobre todo si estamos hablando de situaciones que conllevan peligro o que atentan contra el medio ambiente. Hay que establecer los máximos condicionantes para limitar los posibles daños que conlleve este proyecto».

Al margen de la implicación de la Conselleria de Transparencia y Participación, que velará por la legalidad del proceso, el conseller comentó que «a nivel personal, no me gusta nada la idea. No me gusta imaginarme que eso está ahí, tan cerca de tantos sitios de la ciudad». Alcaraz se expresó como un vecino más del barrio de Benalúa, a los que entiende perfectamente su preocupación. Por eso, «hay que transmitir la máxima tranquilidad a los ciudadanos, y lo digo considerando que yo soy benaluense».

En lo que respecta a las gestiones que se debe hacer a nivel local, el representante del Compromís indicó que el Ayuntamiento de Alicante «debe ser el primero que debe presentar todas las alegaciones posibles para velar por la ciudadanía. El Ayuntamiento debe ser tajante en el cumplimiento de sus obligaciones», recalcó.

Y desde la órbita de la Generalitat, aunque Alcaraz aseguró ayer que la solicitud formal para instalar los macrodepósitos de combustible no le ha llegado todavía a la administración autonómica, el conseller recalcó que está «en contacto con Natxo Bellido, con la Conselleria de Medio Ambiente y con la vicepresidenta de la Generalitat». Es más, Alcaraz recalcó: «Estamos atentos y preocupados».

El componente del Consell también tuvo palabras para otra de las personas que también intervienen en este proceso, el presidente de la Autoridad Portuaria de Alicante, Juan Antonio Gisbert. Según Alcaraz, «el presidente del Puerto me parece una persona razonable, con la que estoy dispuesto a escuchar su petición».

En cualquier caso, esta nueva polémica creada en el seno del Puerto de Alicante no viene sino a corroborar otro gran debate abierto hace años: «Alicante debe hacer de una vez por todas una profunda reflexión sobre su puerto». Para Alcaraz, «el puerto actual no vale. Hay que valorar hacia donde quiere caminar el Puerto, según el tipo de negocio que decida llevar adelante».



Silencio de Puig

El president de la Generalitat, Ximo Puig no se quiso pronunciar ayer domingo sobre el tema. Esta mañana visita Alicante, con motivo de los nuevos servicios de tren del trayecto de cercanías entre la capital y Villena, y está previsto que realice aquí declaraciones al respecto del proyecto que baraja la Autoridad Portuaria.

El calendario de acciones en torno a la instalación del macroproyecto de 18 depósitos de combustible, con una capacidad máxima de 711.00 metros cúbicos (sumando las dos fase previstas, una inicial de 111.000 metros cúbicos para gasolina y gasóleo y una segunda de otros 600.000 más) se extenderá durante toda la semana. Las asociaciones vecinales y Guanyar tienen previsto reunirse para preparar las alegaciones al proyecto. Y en el Ayuntamiento se estudia presentar en el pleno del jueves 25 una declaración institucional para que la corporación respalde la petición a la Autoridad Portuaria de «no aprobar la modificación sustancial solicitada» por la empresa Terminales Marítimas del Sureste.