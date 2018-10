Normalidad en la oposición a Enfermería con miles de aspirantes en Alicante

Normalidad en la oposiciones a Enfermería que han tenido lugar esta mañana. Un total de 25.570 personas estaban convocadas para realizar este domingo, 21 de octubre, los exámenes para optar a 897 plazas -638 de turno libre y 259 de promoción interna- de la categoría de enfermero de instituciones sanitarias en la Comundad Valenciana. Durante el encuentro, según cuentan los opositores, no ha habido ni hacinamientos ni ninguna otra anomalía.

Un total de 8.380 personas aspiraban a realizar el examen en Alicante. Una cifra que se suma a las 14.785 que han sido convocadas en Valencia y a las 2.405 aspirantes de Castellón. Un total de 25.570 opositores, detalla la Conselleria de Sanidad en un comunicado.

En Alicante se ha vuelto a incidir al comienzo de la prueba en la prohibición de utilizar relojes digitales, así como en otras normas de sentido común como no salir al baño si no es de estricta necesidad, cuentan los opositores, mientras que no se ha repetido la masificación y el hacinamiento que diversos sindicatos denunciaron en la oposición de cuidados auxiliares de enfermería que tuvo lugar el pasado mes de septiembre.

La titular dela Conselleria de Sanidad, Ana Barceló, ha recordado que en toda la legislatura se convocarán más de 18.000 plazas con el fin de "seguir el compromiso reflejado en el Pacto por la Estabilidad en el Empleo alcanzado con los sindicatos", que comporta la convocatoria anual de Oferta Pública de Empleo (OPE).

En conjunto, las más de 18.000 son la suma de las plazas de las ofertas correspondientes a los años 2014, 2015 y 2016, así como las de la OPE de 2017 -ya aprobada con un total de 6.790 plazas-, 2018 y 2019.

Con esta convocatoria, Sanidad pretende "dar un gran paso en la lucha contra la precariedad y la temporalidad" y reducir hasta 2019 la tasa de temporalidad en más de 27 puntos porcentuales, al pasar del 37,5% que había en junio de 2015 al 10% una vez se ejecuten las ofertas de empleo público programadas, ha destacado la consellera.

La de este domingo es la segunda oposición de la categoría cuya tramitación finalizará el actual equipo directivo. La Conselleria recuerda que, cuando se produjo el cambio de Consell tras las elecciones de mayo de 2015, el proceso selectivo de la categoría había sido suspendido en su ejecución como consecuencia de distintos procedimientos contenciosos administrativos. En concreto, ese proceso selectivo correspondía a la OPE del año 2007.

¿Dónde han sido los exámenes?

Debido al gran número de participantes, la prueba a la que están convocadas 25.070 personas se ha realizado simultáneamente en las tres provincias de la Comunidad Valenciana, en edificios y facultades de diferentes universidades.

En Alicante, han tenido lugar en los aularios 1, 2 y 3 y en las facultades de Educación y Derecho de la Universidad de Alicante (UA), además de en la Escuela Politécnica Superior de esta universidad.

En Valencia, los exámenes han tenido lugar en los aularios norte y sur del campus de Tarongers de la Universitat de València (UV) y en escuelas y facultades de la Politècnica de València (UPV): las técnicas superiores de Arquitectura, Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, Ingenieros Industriales, Ingeniería Agronómica y del Medio Natural, Ingeniería Informática y Superior de Edificación, así como en la Facultad de Administración y Dirección de Empresas.

Paralelamente, en Castellón las OPE se han realizado en las facultades de Tecnología y Ciencias Experimentales y en la de Ciencias Jurídicas y Económicas de la Universitat Jaume I (UJI).