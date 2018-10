Barcala presume de gestionar 25 millones de euros en seis meses y el extripartito le reprocha que vive de las rentas de lo que ellos trabajaron

El Debate del Estado de la Ciudad ha pivotado sobre tres ejes. Primero: casi nadie reconoce error alguno y todos presumen de su gestión, criticando la del resto. Segundo: el cambio de gobierno del PSOE al PP gracias a la tránsfuga exGuanyar Nerea Belmonte. Tercero: el alcalde de Alicante, Luis Barcala (PP), presume de haber gestionado 25 millones de euros en inversiones en los seis meses que lleva gobernando Alicante y los partidos del extinto tripartito coinciden en reivindicar que lo que se ha hecho es porque ellos lo dejaron preparado.

El PP, en el gobierno, exhibió esta mañana la bajada de impuestos y la cancelación del Plan de Ajuste, mientras el PSOE, Guanyar y Compromís le recordó que nada de esto sería posible si ellos no se hubieran dedicado a "sanear" la deuda que dejó el gobierno del PP en el año 2015 con el Ayuntamiento de Alicante intervenido por el Estado.

Todo ello aderezado con comentarios de todo tipo y autoalabanzas, así como alguna salida de tono como la que se produjo entre la portavoz de Ciudadanos, Yaneth Giraldo, y la tránsfuga Nerea Belmonte. La primera dijo de la segunda que "es una podemita de pasarela" y la segunda señaló que la de Cs no va bien vestida.

En la primera ronda de intervenciones, Luis Barcala aseguró que durante los últimos seis meses de su mandato la ciudad ha mejorado con respecto a los de gobierno del PSOE en solitario y de los dos y medio años del tripartito. "En seis meses hemos conseguido más frutos que en tres meses del tripartido", dijo el alcalde, quien tendió la mano "a negociar con todos" asuntos tan relevantes que están por venir como el Presupuesto del Ayuntamiento del próximo año, un 2019 marcado por las elecciones municipales de mayo. "Tenemos un compromiso con quienes nos votaron y con quienes no lo hicieron. Esto es solo el principio, vamos a hacer mucho más", añadió el regidor popular.

Por su parte, el tránsfuga exCiudadanos Fernando Sepulcre consideró que "esto es un ring de boxeo dialéctico. O todo es un desastre o es la panacea", dijo sobre una gestión basada "en más del 70% en declaraciones institucionales y comisiones inútiles que no llegan a nada".

La tránsfuga exGuanyar Nerea Belmonte consideró que la gestión es "nefasta" y que el Ayuntamiento no está atendiendo las necesidades de la ciudad como la limpieza, el desempleo y los colegios que se encuentran en malas condiciones. Sobre las múltiples referencias en el pleno a que el PP gobierna en Alicante gracias a su voto en blanco, pese a que ella concurrió a las elecciones en un partido de izquierdas, Belmonte recordó el calificativo que le aplicó el exalcalde socialista Gabriel Echávarri. "Me llamó garrapata" y concluyó: "No busquen chivos expiatorios, su fracaso (por el tripartito) es solo suyo".

El portavoz de Compromís, Natxo Bellido, acusó al PP de que "viven de las rentas y de los proyectos que les dejamos hechos" y consideró que Barcala "es un alcalde a quien la ciudadanía no ha votado, era el número cuatro en la lista del PP, no tiene legitimidad. Usted, ni era ni es ni será la solución para Alicante". Bellido añadió que "ser alcalde de esta ciudad solo le ha servido a usted para blindarse como alcaldable". La gestión del PP, según Compromís, es "gris, vive en la parálisis, donde demasiados de sus concejales no reman en su dirección".

Para la portavoz de Ciudadanos, Yaneth Giraldo, el alcalde Barcala "es una estatua con los pies de barro encaramado a la Alcaldía por el voto en blanco de una podemita de pasarela". La concejal recordó que la limpieza sigue siendo una asignatura pendiente en Alicante, el principal problema del que se quejan los ciudadanos. Giraldo criticó la gestión de la concejal del PP María Carmen de España en Urbanismo: "Lo tiene todo paralizado, como Pavón en el tripartito".

Por su parte, el portavoz de Guanyar, Miguel Ángel Pavón, acusó a los populares por "sus reiteradas mentiras y demagogia. Es un ilegítimo y fraudulento minigobierno y no sabemos a cambio de qué. De Belmonte solo pedimos la dimisión". El edil recalcó que "el gobierno es de ocho ediles de 29. Jamás un alcalde de Alicante tuvo menor apoyo" y reivindicó que "sin nuestra gestión económica no habrían podido cancelar el Plan de Ajuste" y preguntó al PP si se han olvidado d Ikea. "Cuando nosotros gobernábamos, siempre estaban hablando de Ikea. ¿Que han hecho ustedes hasta ahora?", prosiguió el portavoz de Guanyar.

La socialista Eva Montesinos atribuyó los millones de gestión del PP a lo realizado por el tripartito y por el posterior gobierno en solitario del PSOE. "Todo lo que dicen que han hecho se lo dejamos nosotros hecho. Están usando el trabajo de los demás. Alicante ha vuelto con el PP a las cavernas, estamos en el barro, con la sombra de la sospecha y en un esperpento insoportable", ha señalado la portavoz del grupo municipal del PSOE, para quien "el minigobierno del PP vive de grandilocuentes anuncios que no realiza y de fotos" y sobre el alcalde, Luis Barcala, dijo que "quiso ser alcalde a cualquier precio y lo consiguió, pero usted sabrá si le ha compensado".

Por último, la portavoz municipal del PP, María Carmen de España, aseguró que los populares han realizado en los seis meses que llevan gobernando, "un esfuerzo titánico para gestionar 25 millones de euros". "Hemos sido valientes. Nos propusimos sacar esto adelante y lo estamos haciendo. El PP quiere una ciudad brillante, referente en España, y para ello, nada más llegar nos subimos las mangas y nos pusimos a trabajar", añadió De España, que a su vez afeó a la oposición que pida su dimisión y le acuse de paralización en Urbanismo "cuando no se les ve ni se les oye por allí" y defendió su trabajo asegurando que "hemos desbloqueado la paralización de las licencias de obras. Solo quedan 12 por aprobar".