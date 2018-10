Alicante cuenta con 665 kilómetros de alcantarillado para absorber la lluvia

n ¿Está Alicante preparada para soportar una gota fría? Tras la gran riada de 1997 la Generalitat y el Ayuntamiento realizaron importantes inversiones para dotar a la ciudad de infraestructuras capaces de dar respuesta a lluvias torrenciales, a las que se han sumado más iniciativas de Aguas de Alicante, como el Parque inundable de La Marjal en la zona del Golf en San Juan, capaz de retener 45.000 metros cubicos de agua.

En la actualidad, la ciudad cuenta con más de 665 kilómetros de conducciones de alcantarillado para captar, transportar y evacuar las aguas pluviales. A este sistema se añaden el depósito anticontaminación de San Gabriel, de Aguas de Alicante y con capacidad para 60.000 metros cúbicos, que recibe el 50% del caudal de la cuenca urbana de la ciudad en caso de grandes precipitaciones y la retiene para evitar daños en el citado barrio y en el Barranco de las Ovejas. Y también grandes colectores en zonas inundables como San Gabriel, el Pla, el centro, Sangueta, la Albufereta o la Playa de San Juan.

Aún así, si una gran tromba se produjera en un periodo corto de tiempo las canalizaciones podrían no dar abasto. En caso de inundaciones y desalojos de viviendas el Ayuntamiento tiene previsto abrir tres polideportivos, el Pitiu Rochel, Babel y Ciudad Jardín. Y se habilitará el gimnasio del centro para personas sin hogar. Si la situación lo requiere también se cerraría el acceso al Castillo y los parques. «Estamos preparados para dar respuesta si hay gota fría en Alicante», afirmó el concejal de Seguridad, José Ramón González.

El jefe de la Policía Local, José María Conesa, recomienda a los ciudadanos no coger el coche si no es «estrictamente necesario» en caso de fuertes lluvias y anuncia que estos días estarán disponibles once grúas para remolcar vehículos. Dentro del operativo municipal de emergencia ante el posible episodio de gota fría en Alicante el Ayuntamiento desplegará hasta medio millar de efectivos. Estarán disponibles hasta 375 policías locales, medio centenar de Bomberos (de guardia habrá unos 25) y hasta 75 voluntarios de Protección Civil. A este personal, según el edil González, se sumarían trabajadores de la UTE en tareas de limpieza y también de la adjudicataria del transporte público. Por su parte, más de un centenar de efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos conforman el dispositivo de Primera Salida ante la posibilidad de inundaciones. También se movilizará al Grupo de Rescate con helicóptero y un dron para controlar las posibles crecidas de los ríos.

La Policía Local y los Bomberos aconsejan llamar al 112 sólo si es necesario para no colapsar los teléfonos.



Limpieza

El Barranco de las Ovejas, el punto de desagüe más importante del sur de la ciudad, vuelve a presentar un aspecto descuidado con maleza y residuos en la zona seca donde llegan las tromba de agua antes de llegar a la desembocadura. Ni el Ayuntamiento ni la Confederación del Júcar (CHJ) ha hecho labores de mantenimiento y limpieza y vuelve a ser un punto negro en caso de una gran avenida de agua. La Asociación de Vecinos Gran Vía Sur-Puerto denuncia, además, que en la zona final de la desembocadura, dónde deberían haber 4 o más metros de profundidad tras la ampliación del Puerto se ha convertido en una zona de acumulación de sedimentos.

El Ayuntamiento sí informó de labores de limpieza en los barrancos Juncaret y Orgegia, que son competencia de la CHJ, este pasado verano, con el desbroce de cañas y vegetación para facilitar la salida de aguas al mar. También ha acometido una limpieza de imbornales.