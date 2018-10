La Semana Santa de Alicante tendrá un espacio propio en Fitur

El concejal de Fiestas del Ayuntamiento de Alicante, José Ramón González, ha valorado hoy la labor solidaria de la Junta Mayor de Hermandades y Cofradías, que preside Alfredo Llopis, con la Asociación Perro Guía de Alicante, "que se encarga del cuidado y adiestramiento de los cachorros que, posteriormente, son entregados a personas invidentes". A este colectivo, como ha explicado Llopis, irá destinada una aportación económica que hará efectiva la Junta Mayor.

El edil ha anunciado, por otro lado, que la Semana Santa de Alicante tendrá un espacio diferenciado en la feria Fitur que se celebra enero en Madrid y representa el arranque de la promoción turística en España. Junta Mayor y Turismo quieren que la celebración de la Pascua combine el carácter religioso con el turístico.

Este acuerdo se hará oficial el próximo domingo, 21 de octubre, coincidiendo con la Convivencia Cofrades 2018, que se desarrollará en el Centro de Recursos Educativos de la ONCE, situado en la avenida de Dénia. La matinal comenzará a partir de las 11 horas y para acceder al recinto se debe entregar un kilo de alimentos no perecederos. Habrá música, diferentes actividades y paella gigante. Incidiendo en la faceta solidaria, Llopis ha explicado que ese mismo día se pondrán a la venta cupones de la ONCE para el Sorteo Extraordinario de Navidad

El próximo fin de semana se halla repleto de actividades de la nueva Junta Mayor de Hermandades y Cofradías. El viernes 19 de octubre será inaugurada -19 horas-, en la Sala Ámbito Cultural de El Corte Inglés, la exposición de fotografía de la Semana Santa 2018. Al mismo tiempo se darán a conocer los ganadores de los tres primeros premios. La muestra podrá ser visitada hasta el 8 de noviembre.

El sábado 20 de octubre, a partir de las 20 horas, está programada en la Concatedral de San Nicolás de Bari la Santa Misa de Inicio de Curso Cofrade. Será oficiada por el deán Francisco Egío. Ésta, ha afirmado Alfredo Llopis, es una iniciativa novedosa "que incluimos en el programa con el que optamos a presidir la Junta Mayor". Al mismo tiempo serán bendecidos los pendones, con escudos de cada una de las 28 cofradías y hermandades y de la propia Junta, que en la Semana Santa colgarán de las balconadas de distintos edificios públicos de Alicante.