Qué hacer si te sorprende una riada

Intentar no circular por ningún cauce de agua, y si nos pilla una riada cuando vamos en el coche, actuar de inmediato para abandonar el vehículo lo antes posible. Son las recomendaciones que da José Rabasco, jefe de área del Consorcio Provincial de Bomberos, ante la previsión de gota fría en la provincia de Alicante. Los bomberos insisten en el peligro de circular en coche en momentos de emergencia ya que, aunque el nivel del agua no sea muy alto en la zona que estamos cruzando, el vehículo puede perder flotabilidad y la fuerza del agua termina arrastrándolo.

"Si un conductor se encuentra con una riada debe intentar abandonar el coche. Si no fuera posible por la puerta, es recomendable hacerlo rápidamente por la ventanilla delantera y si la fuerza del agua no lo permite, intentar romper el cristal delantero dándole un golpe con las piernas", explica Rabasco.

Tener provisiones en casa es esencial en estos casos. Agua, comida y una radio con pilas para seguir los consejos de Protección Civil y los medios que estén desplegados en la zona afectada. En casos de riada es importante quedarse en casa si no si está pasando mucha agua por fuera. "No es recomendable tomar medidas por cuenta propia a no ser de que exista seguridad en las decisiones que se toman en esos momentos límite", remarca Rabasco.

Las obras antirriadas que se han llevado a cabo en la provincia en los últimos años han servido para evitar los recurrentes episodios de inundaciones pero, según los efectivos, "ante una gota fría de 100 litros por metro cuadrado, es imposible que ninguna obra absorba tal cantidad. Estamos mejor preparados, pero no podemos bajar la guardia".

Los efectivos del Consorcio Provincial están alerta ante cualquier emergencia y estos días realizan labores de revisión de todos los dispositivos con los que cuentan para actuar en casos de inundaciones. Motobombas y electrobombas de achique tanto para exteriores como para viviendas y edificios. Además, cuentan con un dron preparado para controlar las posibles subidas de agua en los cauces y valorar las zonas más afectadas, así como la respuesta más adecuada. El uso de drones en estos casos supone un método pionero que permite a los bomberos medir mejor las prioridades de actuación y dar una información más precisa a la ciudadanía. También el grupo de rescate ultima estos días la puesta a punto de los medios que precisan en salidas de emergencia como las que podrían darse tras una inundación por gota fría. "Podemos ser requeridos para la búsqueda de personas o bienes, hasta intervenir para sacar a gente que estaba atrapada en un tejado como ha ocurrido otras veces, o el rescata de animales", explica Salva Luque, jefe del Grupo de Rescate.

Los efectivos recuerdan que las zonas donde más sucesos de gota fría se han producido en la provincia son las comarcas de la Marina Alta, la Vega Baja y el sur de L'Alacantí. A pesar de ello, insisten en la prevención y la prudencia de los ciudadanos.