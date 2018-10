El infarto, primera enfermedad en la que se demostraron las disparidades

n En digestivo se empiezan a estudiar ahora las diferencias entre hombres y mujeres a la hora de diagnosticar y tratar enfermedades, pero hay campos de la medicina, aunque todavía pocos, en los que ya hay resultados evidentes de que las cosas no se estaban haciendo bien.

El infarto de miocardio fue la primera enfermedad de la que hubo una potente investigación que determinó que las mujeres no sufrían los síntomas clásicos y por tanto se estaban viendo perjudicadas cuando acudían a los servicios de Urgencias o al médico.

«El estudio, hecho sobre 60.000 pacientes, se publicó en 1991 en la revista New England y fue un boom porque demostró que se hacían más coronariografía a hombres que a mujeres. El motivo es que en ellas el síntoma del infarto no es el clásico dolor en el brazo, es más un malestar general, y cuando se les hace el electro no en todos los casos el resultado es determinante», explica María Teresa Ruiz, catedrática de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad de Alicante.

La realidad es que la tasa de letalidad de los infartos en los hospitales de España es mayor en mujeres que en hombres «y, según los registros de minutos de espera en urgencias por esta dolencia, son mayores en el caso de ellas». Ruiz recuerda que cuanto más tiempo pase entre los primeros síntomas y la realización de un cateterismo, más se necrosa el tejido del corazón, por lo que peor es el pronóstico de recuperación.