El PP exige una comparecencia de Barceló en las Cortes por el recorte en Oncología de Sant Joan

El PP en las Cortes solicitó ayer a través de un escrito la comparecencia de la consellera de Sanidad, Ana Barceló, para que explique la supresión de oncólogos en el Hospital de Sant Joan y «si se van a poner en marcha medidas para paliar la delicada situación en que ha quedado la atención a los pacientes».

Así lo explicó ayer el coordinador de Política Social del Grupo Popular en las Cortes, José Juan Zaplana, quien denunció «la falta de sensibilidad de la Conselleria con los pacientes oncológicos» y recordó que los recortes de profesionales de Oncología en el centro -de nueve se han suprimido cuatro- «se ha realizado en contra de los criterios de los propios profesionales».

José Juan Zaplana señaló que estos recortes «conllevarán mayores listas de espera y peor atención en un departamento en el que los pacientes no pueden demorar los tratamientos y la atención». «Con esta medida se deja a cinco especialistas para atender a 217.781 habitantes», indicó. El diputado popular recordó, asimismo, que con estos recortes «se fragmenta el servicio de oncología más premiado de toda España en los últimos 4 años por su calidad en la atención al paciente en los "Premios Best in Class"».

El coordinador de Política Social del PP se reunió días atrás con representantes de asociaciones de enfermos de cáncer y con el alcalde de Alicante, Luis Barcala, para abordar este tema. José Juan Zaplana ha destacado la acción conjunta entre el Ayuntamiento de Alicante y el PP en las Cortes «para tratar de revertir esta situación, que es verdaderamente preocupante». Así, desde el Ayuntamiento de Alicante se llevará una declaración institucional al pleno, mientras que desde el PP se va a presentar en las Cortes una iniciativa sobre la equidad del sistema sanitario valenciano. «Los servicios de salud deben prestarse de una forma igualitaria, con independencia del lugar geográfico, del género, nivel de renta, edad o cualquier otra dimensión».

«La gestión política de la sanidad valenciana con el Botànic es un suspenso. Ni Montón ni Barceló han sabido coger el pulso a un servicio indispensable, que sale adelante por el trabajo de sus profesionales», indicó. José Juan Zaplana explicó que en el caso de los recortes del servicio de Oncología de Sant Joan «afectan a los vecinos de San Juan, El Campello, Mutxamel; Busot, Aigües, Xixona, Tibi y La Torre de les Maçanes».

Mientras, la recogida de firmas abierta en internet para intentar que la Conselleria de Sanidad dé marcha atrás con esta medida acumula ya más de 37.000 firmas.

Precisamente el área de Oncología del Hospital de Sant Joan es una de las firmes apuestas de la actual Conselleria de Sanidad, que quiere devolver a este centro sanitario la importancia que tuvo hace años para el tratamiento de los pacientes con cáncer.

Entre estas inversiones destaca la construcción de un nuevo hospital de día para los enfermos que acuden a tratamiento y una importante renovación tecnológica en las áreas de Medicina Nuclear y Oncología Radioterápica impulsada, casi en su totalidad, por la inversión del fundador de Inditex, Amancio Ortega.