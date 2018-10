Cuando a una mujer le diagnostican un cáncer de mama, la noticia cae como una bomba que trastoca su vida en todas sus esferas. En este momento, quien mejor te puede entender, aconsejar y ayudar es alguien que ha atravesado por la misma situación. Con esta idea la Asociación de mujeres afectadas por cáncer de mama de Elche y comarca, Amacmec, ha puesto en marcha un programa por el que pacientes «veteranas» acompañan a otras recién diagnosticadas. Estas madrinas contra el cáncer dan soporte emocional, están pendientes de los tratamientos y resuelven las dudas de quienes comienzan la batalla contra esta enfermedad.

Una iniciativa que comenzó cuando esta asociación detectó que muchas mujeres rehúsan ir al psicólogo. «Sólo con mencionar la palabra se asustan. De entrada nos dicen que no lo necesitan, que no están locas», señala Consuelo García, presidenta de Amacmec.

Ocho mujeres hacen de madrinas y procuran estar ahí desde el mismo diagnóstico, ya que es el momento más duro. «Al principio están muy asustadas porque no saben a lo que se van a enfrentar», cuenta Sylvia Sánchez, madrina de la asociación. En esos momentos «tener delante de ellas a alguien que ha pasado por el mismo proceso y que está bien hace que les dé un chute de energía. Ven que tienen opciones de vivir y les dan más ganas de pelear».

El papel de estas voluntarias, insisten desde la asociación, no es resolver dudas médicas sobre los tratamientos, sino más bien hacer un acompañamiento cercano, de igual a igual, durante todo el proceso que dura la enfermedad. «Tras el diagnóstico inicial les preocupa mucho el tema de la imagen, cuándo se les caerá el pelo, cuándo deben cortárselo para usar peluca. Ahí el papel de las madrinas es esencial porque ya han atravesado por este proceso y son quienes mejor pueden asesorar», afirma Dolores Bermejo, una de las fundadoras de Amacmec y actualmente madrina. Otro tema importante a abordar es el miedo. «Aquí se trabaja para aprender a vivir con el miedo a la muerte y eso, quizás, es lo más difícil», explica Consuelo García.



Los miedos

Para poder ejercer de madrinas, hay que pasar un periodo de formación con los psicólogos, porque tampoco para estas mujeres la tarea de acompañar a otras pacientes en su enfermedad es sencilla. «Aunque ya han superado su enfermedad y han dejado atrás los tratamientos, para ellas no es fácil volver a enfrentarse con sus miedos», explica la presidenta de Amacmec. Paqui Jiménez es también madrina de la asociación y asegura que entre las ocho han hecho una red perfecta. «A mí por ejemplo se me han olvidado los tratamientos, pero otras los tienen más cercanos en el tiempo, por lo que nos complementamos». En el lado contrario se encuentra Belén Arnedo, operada de cáncer de mama hace año y medio. Tímida y reservada, asegura que al principio de costaba mucho hablar, «pero entre la madrina y la psicóloga me han apoyado muchísimo». Isabel González también tiene una madrina, en concreto a Dolores Bermejo, quien asegura siempre está pendiente de ella. En su caso rechazó ir al psicólogo. «Tengo un hijo de ocho años, así que no dispongo de mucho tiempo».

Amacmec nació hace 20 años y en la actualidad cuenta con 470 socios y es una de las principales asociaciones de la provincia. Organizan un sinfín de actividades encaminadas a mejorar la vida de las pacientes, como apoyo psicológico, talleres de yoga, bailes o fisioterapia. Una vez al año, además, organizan una multitudinaria carrera con el objetivo de recaudar fondos.