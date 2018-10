Echávarri pide a Puig que gobierne sin Compromís tras las próximas elecciones: "Es tiempo de ser valientes y soltar lastre"

El exalcalde de Alicante Gabriel Echávarri no quiere a Compromís en el gobierno de la Generalitat Valenciana que surja de las próxima elecciones autonómicas, que si no se adelantan coincidirán con las municipales el 26 de mayo de 2019: "Es tiempo de ser valientes y soltar lastre, arriesgarnos a gobernar en solitario". El exregidor socialista se refiere a los resultados de la encuesta de intención de voto publicada por INFORMACIÓN, según la cual el PSPV y Compromís podrían gobernar cuatro años, pero sin la necesidad del apoyo de Podemos, al sumar juntos 51 escaños de los 99 de las Cortes. El avance recae en los socialistas, que se disparan en estimación de voto y volverían a ser la primera fuerza valenciana después de 27 años. El PP se hundiría para beneficio de Ciudadanos, mientras los "morados" perderían casi la mitad de diputados.

Echávarri, en un comentario publicado en Facebook, se muestra más que crítico con Compromís, formación con la que compartió gobierno en Alicante entre junio de 2015 y noviembre de 2017, cuando la coalición rompió el gobierno del tripartito por los procesamientos judiciales del alcalde socialista, que finalmente le obligaron a dimitir en abril de este año. "Compromís no nos va a hacer más daño en la oposición que en el gobierno, porque el daño al PSPV que están realizando es tremendo", señala el socialista en su escrito publicado esta mañana en redes sociales, en el que asegura que Compromís ha sido un lastre para el proyecto socialista en la Generalitat: "Con sus ineptitudes y continuas deslealtades, no hacen más que minar el proyecto de futuro socialista para la Comunidad Valenciana. Socialistas e independentistas de Compromís no nos parecemos en nada". En su texto, Echávarri ironiza sobre las prioridades de unos y otros al frente del gobierno: "Mientras que, por ejemplo, nosotros lucharíamos para que no hubiera gente que precisase de acudir a un comedor social para alimentarse, Compromís se preocuparía que en dicho comedor existieran carteles en castellano y valenciano, y así todo. Política de fotos, camisetas y consignas vacías".

En su crítica a Compromís, Echávarri insta al líder del PSPV, el socialista Ximo Puig, que dé un paso y apueste por gobernar en solitario si se confirmar los resultados de la última encuesta de intención de voto: "Es el momento de ser decididos, de ser responsables, y el único camino para de verdad poder mejorar la vida de todos los valencianos y valencianas, independientemente de donde vivan o de la lengua en que se expresen es gobernar en solitario, sin rémoras, pesos muertos o incompetentes poniendo palos en las ruedas del progreso. Es el momento de gobernar solos". Pese a que durante el gobierno del tripartito los principales choques se produjeron entre el PSOE y Guanyar, también hubo polémicas entre los socialistas y la formación liderada por Natxo Bellido.

Según la citada encuesta publicada por INFORMACIÓN, el Consell mantiene el aprobado, aunque la gestión del PSPV y Compromís empieza a sufrir un desgaste: cae diez puntos el porcentaje de valencianos que considera positiva la gestión. Por primera vez en la legislatura, según el sondeo electoral, el presidente, el socialista Ximo Puig, supera en valoración a la vicepresidenta, Mónica Oltra (Compromís): un 5,09 frente a un 5,02.