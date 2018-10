Barcala necesita a la tránsfuga Belmonte para reducir el IBI ante la unión de los exsocios del tripartito

La izquierda intentará que se congele el impuesto.

Si nadie modifica sus cartas, la bajada lineal del 5% del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) que promueve el gobierno municipal de Luis Barcala quedará en manos de la posición que tome en el pleno previsto par el próximo lunes la concejala tránsfuga Nerea Belmonte. La ex de Guanyar no acudió ayer, como habitúa, a la Comisión de Hacienda, en la que salió adelante el dictamen gracias a los votos a favor de PP, Ciudadanos y Sepulcre, frente a la oposición de PSOE y Compromís y la abstención de Guanyar. La formación liderada por Miguel Ángel Pavón votó inicialmente en contra de la propuesta del PP, pero tras la inclusión de varias enmiendas se decantó por la abstención.

Sin embargo, Pavón explicó al término de la comisión que la enmienda que defendía la congelación del impuesto -que se bloqueó gracias al voto de calidad del alcalde tras un empate a 14 votos- se volverá a llevar al pleno. Ahí será determinante la postura de la tránsfuga Belmonte, que con su voto en blanco permitió la llegada del PP a la Alcaldía el pasado mes de abril. «Volveremos a llevar la enmienda y, si se mantienen los votos de la comisión, el resultado dependerá de ella [en alusión a Belmonte]», señaló Pavón, quien añadió que la abstención de su grupo en la votación de ayer sobre el dictamen se debió a que no resultaba vinculante: «Si la votación hubiera sido definitiva, habríamos votado siempre en contra». Así, si PP y Cs siguen votando en contra de la enmienda que pretende congelar el IBI, impidiendo la bajada que busca el gobierno local, y los exsocios del tripartito continúan unidos, será la ex de Guanyar la que tendrá la última palabra. En el caso de que no vaya o se abstenga, Barcala podrá decantar el supuesto empate con su voto de calidad.

Tras abordarse las enmiendas que se vuelvan a elevar al pleno, se votará la resolución final, que será la suma del dictamen de ayer más las modificaciones que salgan adelante en la sesión plenaria del lunes de la próxima semana.



El debate, el jueves

Por su parte, el gobierno municipal encabezado por Barcala confirmó ayer que el Debate sobre el Estado de la Ciudad de este año se celebrará el jueves 18 de octubre.