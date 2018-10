Educación descarta problemas de liquidez en los impagos de septiembre

La Conselleria de Educación descarta rotundamente que el departamento tenga problemas de liquidez para pagar a los cientos de profesores interinos y nuevos maestros que no han cobrado la nómina de septiembre.

Las sugerencias al respecto de la falta de presupuestos, por parte de los directamente afectados, fueron rechazadas ayer de plano por parte del número dos del departamento que dirige Vicent Marzà, el secretario autonómico Miguel Soler.

«No hay ningún problema de presupuesto. eso lo puedo asegurar», afirmó sin ambages a preguntas de este diario. «En la Generalitat hay liquidez ,y lo que hay que conseguir es que todos los que están en nómina tengan los datos correctos», puntualizó Soler.



¿Octubre?

Mientras a los interinos afectados que se han acercado personalmente a la conselleria para interesarse por las causas del impago de su sueldo en septiembre, y para preguntar si en octubre recibirían los dos sueldos –el de ahora y el correspondiente al siguiente mes–, no se les ha garantizado que vayan a cobrar tampoco en octubre, el secretario autonómico traslada públicamente lo que le han indicado a él directamente desde el mismo servicio de nóminas.

«El problema, me dicen, es la grabación de datos, y me han asegurado que lo que no se ha podido grabar en septiembre –por los cambios que implican en nómina, en referencia a los complementos económicos como trienios, sexenios o de algún cargo en los colegios e institutos, o porque se trata de incorporaciones nuevas al servicio educativo en el que trabajan por primera vez–, se incorporará en octubre», sostiene.

También subraya que esa es la previsión y que «lógicamente, lo prioritario son los nuevos docentes para que cobren un sueldo», y que «apenas faltan grabaciones».