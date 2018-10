Barceló apoya en las redes un tuit que acusa a Oncología de Sant Joan de manipular datos

Las redes sociales las carga el diablo y si no que se lo cuenten a la Conselleria de Sanidad, que en los últimos días ha visto cómo se le revolvía el patio a nivel virtual con acusaciones muy graves entre responsables de sus propios departamentos sanitarios a través de Twitter. La polémica, en la que también se ha visto inmersa la propia consellera, comienza el domingo cuando una tuitera comparte en esta conocida red social un artículo de opinión publicado en INFORMACIÓN de una colaboradora en el que criticaba el traslado de cuatro oncólogos del Hospital de Sant Joan a La Vila. Una de las personas que responden a este mensaje es el responsable de Medicina Interna en el Hospital Marina Baixa y lo hace con acusaciones muy graves hacia el vecino centro sanitario. «Desde el Servicio de Oncología del Hospital San Juan se han manipulado conscientemente los datos y se ha utilizado al paciente oncológico como moneda de cambio para la defensa de intereses exclusivamente personales». El contundente tuit acumula 13 «me gusta» y entre ellos, sorprendentemente, el de la consellera de Sanidad, la socialista Ana Barceló.

El mensaje también acumula algunos comentarios en la misma línea de crítica al servicio de Oncología del Hospital de Sant Joan. El más significativo, escrito por Faustino Álvarez, subdirector de Planificación de la Conselleria de Sanidad. «Absolutamente, ninguna duda. Desgraciadamente hay personas sin escrúpulos para usar los pacientes como escudos», señala el responsable de la Conselleria de Sanidad. Curiosamente, Álvarez ha sido la persona elegida por Barceló para tratar de calmar los ánimos y rebajar la tormenta generada por el recorte en el área de Oncología del Hospital de Sant Joan. Álvarez estuvo el miércoles en Alicante para trasladar a la prensa y a los pacientes que, pese al traslado de cuatro oncólogos a otro hospital, nada se iba a notar en el centro sanitario alicantino. Parece que la diplomacia le falla cuando navega por las redes sociales. La gerente del Hospital de la Marina Baixa y peso pesado en el PSPV, Rosa Louis, tampoco ha dudado en retuitear el mensaje acusatorio de su jefe de Medicina Interna.

La consellera de Sanidad, Ana Barceló, justificó ayer por la tarde su apoyo al tuit del responsable de La Vila a su torpeza en el manejo de las redes sociales. «Quise mostrar que me gustaba un mensaje que había puesto otro médico que apoyaba la actuación de la conselleria en este tema y se ve que por inercia le di a me gusta al otro mensaje». Respecto a la acusación de manipular datos, Barceló no cree que sea así, «sino mi proceder como consellera habría sido otro». No obstante sí que cree que «se están dando cifras incorrectas en cuanto a pacientes afectados». «Son 400 y no 4.000 como se ha dicho, una cifra que está utilizando el PP para meter miedo a la gente», añade. Aunque la titular de Sanidad reconoce que no le gusta que se aireen los trapos sucios de su departamentos a través de las redes sociales, afirma que no va a pedir responsabilidades a quienes han vertido esos mensajes. Tampoco, afirma, ha hablado con Faustino Álvarez sobre este asunto. Sobre este último, este periódico ha tratado de conocer sin éxito su opinión. Desde la conselleria de Sanidad se limitan a señalar que se trata de un mensaje personal.