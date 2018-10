Bueno: «Veré las evaluaciones pero confío en la Agencia»

n «Veré las evaluaciones pero confío en los expertos de la Agencia Estatal de Investigación», anunció ayer la directora general de Universidades, Josefina Bueno, tras conocer algunos de los proyectos de la Universidad de Alicante (UA) que se han quedado sin financiación en la convocatoria de la Conselleria de Educación y que tienen detrás a investigadores de reconocido prestigio.

Bueno afirmó que «los investigadores pueden alegar si creen que la valoración es injusta o incorrecta». No obstante, quiso dejar claro que «el procedimiento ha seguido la rigurosidad de cualquier proceso administrativo». La directora general insistió en que las puntuaciones las han decidido expertos por lo que ella no entra a valorarlas pero sí aseguró que «no ha habido discrecionalidad y no se han concedido por el lugar de procedencia». «No se pueden mezclar criterios de territorialidad con criterios de investigación», añadió.

Defendió la transparencia del proceso y recordó que la convocatoria y los criterios que se iban a seguir en la evaluación son públicos.

Esta es la primera vez que la conselleria recurre a la Agencia Estatal de Investigación, precisamente porque el año pasado varios investigadores interpusieron recursos que ralentizaron la resolución. Admitió que Educación ha pagado a la entidad por sus servicios, «igual que todos los organismos que recurren a la Agencia», aunque no concretó la cantidad.