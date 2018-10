El PSOE alerta del riesgo para los niños de dos porterías nuevas que no han colocado en su lugar ni anclado al suelo

Las porterías nuevas que reclamaban los vecinos de la Zona Norte, sobre todo los usuarios del parque Lo Morant, ya están en el recinto pero no en las condiciones en que sería deseable. Es lo que denuncia el grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Alicante, que alerta de que "cuando por fin se cumple con una reivindicación de los usuarios del parque Lo Morant desde hace años y se llevan dos porterías nuevas, en lugar de estar ya colocadas en su lugar se dejan sin anclarse al suelo".



Desde el PSOE afirman que las porterías llevan más de cinco días en un extremo de la pista sin anclar, con el riesgo que eso supone para los usuarios, sobre todo para los niños. "Nos consta que se ha comunicado en varias ocasiones al Ayuntamiento esta situación, pero no la han solucionado. Es una muestra más de la parálisis que se ha apoderado de la ciudad desde la llegada a la Alcaldía de Luis Barcala. Son incapaces de realizar el menor esfuerzo, por pequeño que sea. Están tan preocupados intentando ocultar su forma de llegar a la Alcaldía que no son capaces de encontrar tiempo para arreglar cualquier problema ciudadano", afirma su portavoz, Eva Montesinos.

"El mantenimiento de parques y jardines y de instalaciones deportivas debería ser una prioridad porque afecta al día de los ciudadanos", señalan desde el PSOE.





Jardines "desastrosos"

Es lo que opina el grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Alicante sobre el estado de losEl PSOE atribuye esta situación a la limpieza pese a asegurar que hay numerosas quejas de ciudadanos. "El preocupante estado de la vegetación no sólo puede apreciarse en los barrios periféricos, también la zona centro, incluso en lugares tan emblemáticos comoo la avenida deldonde los jardines están sucios, descuidados y sin podar"."La parálisis que se ha apoderado delse ha trasladado a la ciudad. El-el popular Luis Barcala - está demasiado ocupado intentando ocultar como llegó a la alcaldía y no tiene tiempo para preocuparse por los problemas reales de los ciudadanos", explica la portavoz socialistaLos socialistas recuerdan que el concejal de Limpieza, Israel Cortés, se comprometió en el mes de julio a tomar una serie de medidas para "hacer más eficiente" el servicio de limpieza viaria tanto en la zona centro como en barrios y playas. Sin embargo, "no sólo no se está limpiando más, es que ademásy el estado de la ciudad es francamente preocupante", reitera Montesinos.De hecho, los socialistas afirman que "la dejadez es tan absoluta" que incluso algunadel centro no puede grabar por la falta de poda. "La dejadez del PP está condenando a la ciudad", finaliza Montesinos.