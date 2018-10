El alcalde de Alicante afea a Adif por no ceder los terrenos para terminar la Vía Parque

El alcalde de Alicante, Luis Barcala, ha instado hoy a la Generalitat a que cierre con Adif la cesión de una finca de 1.500 metros a la Conselleria de Territorio y Obras Públicas y poder así acabar con la Vía Parque en su conexión con el barrio de San Gabriel. Una obra clave para poder acometer la peatonización de la Explanada, ya que como ha enfatizado el alcalde, "no se puede acometer este plan sin tener resuelto el desvío de los 60.000 vehículos que circulan cada día por la Explanada".

Barcala ha sido un poco más allá al recordar que el final de la Vía Parque puede convertirse en un cuello de botella al haberse diseñado sólo en un carril en cada sentido. El alcalde asegura que el Ayuntamiento ya ha pedido en muchas ocasiones a Adif que resuelva el bloqueo.

La Conselleria de Infraestructuras reanudó en julio de 2017, tras tres años de parón, las obras para completar los cerca de dos kilómetros que faltaban para terminar el ramal de la Vía Parque Alicante-Elche, en concreto el tramo que conecta la avenida Lorenzo Carbonell con la calle Joaquín Blume en el barrio de San Gabriel.

El Consell invierte 21 millones de euros en terminar unas obras a las que se ha incorporado la construcción de dos puentes en ambos sentido para cruzar las vías del tren y agilizar así la salida de Alicante hacia Elche, que debe ser una carretera que haga las veces de circunvalación para descongestionar la avenida de Dénia y así acometer la posibilidad de peatonalizar la Explanada, proyecto que hoy cuestiona el gobierno municipal del PP.

El vial de 1,4 kilómetros de longitud, que discurre principalmente en paralelo a las vías del tren, arranca a la altura de la rotonda de Lorenzo Carbonell (al lado del centro comercial Puerta de Alicante) y cruza las vías ferroviarias, el ramal de la autovía y el Barranco de las Ovejas hasta la urbanización del Palmeral. El tramo finalizará con una rotonda a la altura de la calle Joaquín Blume, que servirá de vía de acceso al barrio y como principal enlace para los coches con la avenida de Elche.

Ahí culminará la Vía Parque, a expensas del proyecto que permita conectarla en un futuro con Ciudad de la Luz. El vial ya ejecutado y que una primera fase tendrá un carril en cada sentido a petición de los vecinos de Joaquín Blume, no enlaza todavía el comienzo de la Vía Parque en uso, puesto que entre el centro comercial y el barrio de Rabasa existe un tramo pendiente de acometer.

En este sentido, el edil Natxo Bellido, aplaude que "el alcalde deje ya de marear la perdiz y se sume a la reivindicación pero lo que tiene que hace es llamar directamente a Madrid, a Adif para instarle a firmar el convenio para que nos cedan los terrenos".



Ocean Race

Barcala hacía estas declaraciones tras asistir a una reunión del Consorcio Alicante, Vuelta al Mundo a Vela, en la que se ha decidido no recurrir la sentencia que obliga a abonar a la compañía Mapfre a abonarle las exenciones económicas por financiar actos de la salida de la regata. "La verdad es que no es una cuestión del consorcio sino del Ministerio de Hacienda. En cuando el Ministerio nos autorice procederemos a las certificaciones, pero es un tema del Ministerio". La cantidad ronda los tres millones de euros que en su día no pagó Cristóbal Montoro.

Por su parte, Antonio Rodes, responsable de la Sociedad Parques Temáticos ha comentado que el presidente Ximo Puig negocia con los nuevos propietarios de la regata las nuevas condiciones de los contratos.