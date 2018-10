Sin acuerdo entre el Ayuntamiento y la Plataforma de la Movilidad sobre el trazado del carril bici de la avenida de Dénia

Un carril bici con un trazado lleno de desniveles y pendientes, de entre el 6% y el 8% en algunos tramos. Es lo que propone el Ayuntamiento de Alicante para el itinerario ciclista de 2019 para la avenida de Dénia, que, según informa el equipo popular de gobierno, es una de las inversiones sostenibles previstas para el próximo año. Este proyecto se ha abordado esta mañana en la Mesa de la Bicicleta en la cuarta reunión sobre el futuro carril bici, que termina sin acuerdo, según explica Iñaki Malluguiza, de la Plataforma de la Movilidad. A este encuentro han asistido también representantes de Alacant en Bici y de una plataforma por la movilidad en las partidas rurales, entre otras, en la que se ha hablado también de la necesidad de un paso de peatones cerca del colegio Santa Teresa.

Según explican desde la Plataforma de la Movilidad, la propuesta de carril bici para la avenida de Dénia que hace el Ayuntamiento es "peor" para la bicicleta. "Muchos ciclistas que utilizan la avenida no usan el trazado que plantean porque está lleno de desniveles y pendientes".

"Nosotros planteamos otro trazado, dentro del que habría que incluir un paso de peatones, que ahora mismo la zona lo necesita y pensamos que es factible". La Plataforma por la Movilidad se refiere a la zona entre Vissum y el colegio Teresianas, donde los peatones tienen que caminar 600 metros hasta llegar a un semáforo, y donde en enero se produjo el atropello de una mujer dadas las altas velocidad que alcanzan los vehículos en la avenida de Dénia.

"Apoyados en técnicos hemos hecho un informe sobre lo que se puede hacer allí pero no les convencemos", explican desde la plataforma al referirse a la reunión con el Ayuntamiento.

Sobre el carril bici, explican que el que proponen los técnicos municipales para la avenida de Dénia no lo usará la mayoría de ciclistas "porque supondrá salvar más desniveles y zonas de pendientes, de hasta el 8%".

Volviendo al paso de peatones, Malluguiza afirma que no se puede pedir a personas mayores o con movilidad reducida que caminen 600 metros hasta el semáforo más próximo. "El reglamento de circulación, además, no te impide cruzar si no hay un paso cerca. Es de justicia que se dé servicio a la zona".

Otro de los proyectos de carril bici que pretende desarrollar en 2019 el Ayuntamiento de Alicante es el que afecta a la Vía Parque aunque las conversaciones sobre el que se trazará en la avenida de Dénia parecen más avanzadas.