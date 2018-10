Ferrocariles de la Generalitat ha restablecido ya el servicio de tranvías de las Líneas 3 y 4 (El Campello, Cabo Huertas y la Playa de San Juan), cuyo recorrido se interrumpió ayer por la mañana por una avería en la catenaria tras el enganchón de un pantógrafo del Tren-TRAM Alicante-Benidorm con la catenaria llevándose 300 metros de cables. En ese tramo los tranvías cogen velocidad de ahí que la avería fue más fuerte que si el suceso hubiera ocurrido entrando en una estación, según han explicado desde Ferrocariles de la Generalitat. FGV confìa en que la normalidad sea total a mediodìa pero por el tramo afectado (Sangueta-Albufereta) ya circulan tranvías con pasajeros.

Una rotura de catenaria en la línea del tranvía metropolitano de Alicante (TRAM) en la zona de la Cantera ayer a mediodía dejó sin servicio las líneas 1, 3 y 4 de la red, que comunican la capital con Benidorm, El Campello y la Playa de San Juan. Por causas que se desconocen, el pantógrafo de un tren-tram que se dirigía hacia Benidorm enganchó el cable y lo arrastró, lo que hizo que se destensaran alrededor de 300 metros de la conducción. La avería no se pudo solucionar ayer.

En el interior del convoy con el que se registró la incidencia viajaban un centenar de personas, que tuvieron que ser evacuadas por la Policía Local y los Bomberos desde ese punto, a la altura del hotel Albahía, aunque nadie sufrió daños. Un autobús les recogió en las inmediaciones para llevarles a su destino. El servicio quedó totalmente suspendido en la línea 4, mientras que en la 3 los tranvías sólo circulaban desde la parada de Condomina hasta El Campello, y a partir de esta localidad lo hacía la 1. La línea 2 hacia San Vicente, sin embargo, no se vio afectada y en ella el servicio se siguió prestando con normalidad.

Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) dispuso un servicio alternativo de autobús entre Alicante y El Campello, con paradas en el exterior de las estaciones de Luceros, Mercado y Marq. Asimismo, desde el Ayuntamiento de Alicante se realizaron gestiones con la empresa concesionaria de los autobuses urbanos y metropolitanos para reforzar las líneas 21 y 22, que unen el centro de la capital con El Campello y la Playa de San Juan. Fuentes municipales indicaron que el concejal de Transportes, José Ramón González, mantuvo contacto con FGV desde que se produjo la emergencia, y que desde el gestor ferroviario público se le confirmó que la avería podrá estar solucionada este lunes por la tarde.

Desde FGV confirmaron que ayer era imposible solucionar la avería, y que el servicio probablemente quedará restablecido a lo largo de la jornada de hoy, aunque sin precisar una hora en concreto. Por la mañana, en cualquier caso, se mantendrá el plan de transporte alternativo. Las mismas fuentes corroboraron la ausencia de «elementos externos» en la incidencia, es decir, que había sido algo totalmente fortuito. Según estas fuentes, en el momento en el que el pantógrafo del tren-tram podía haber hecho mal contacto con la catenaria y se había producido el arrastre del cable se había debido desprender alguna pieza de sujeción, haciendo que se descolgaran hasta casi 300 metros de tendido. Durante la tarde de ayer se estuvo también retirando de la vía unidad.

Al encontrarse los talleres de FGV en El Campello, la mayor parte del material móvil -salvo las unidades que estuvieran en el momento de la incidencia en el tramo inicial común de las líneas 1, 3 y 4- quedó al margen de lo ocurrido y pudo seguir utilizándose con normalidad. También los tranvías de la línea 2 pudieron continuar operando sin mayor problema.

El hecho de que ese itinerario (precisamente el que mueve el mayor número de viajeros de toda la red) no se haya visto afectado hará que las consecuencias sobre la movilidad en el área metropolitana sean menores de lo que podrían haber sido. Así, quienes utilizan el tranvía para dirigirse a la Universidad de Alicante podrán hacerlo hoy. El problema, no obstante, tal y como admitieron desde FGV, es que no se podrá realizar ningún transbordo. Desde la empresa pública confían en que hoy se repare el cableado.