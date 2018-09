Palomar: «Existen datos objetivos para implantar Medicina. Lo demás es política»

El responsable académico exige un nuevo modelo de financiación y modificaciones en el Plan Bolonia.

«Existen datos objetivos para implantar el grado de Medicina. Lo demás es política», afirmó ayer el rector de la Universidad de Alicante (UA), Manuel Palomar, en el transcurso del Foro Club INFORMACIÓN-UA-Bankia-CEV, en el que colabora Aguas de Alicante. En el encuentro, celebrado en el restaurante El Maestral, el rector abordó el «Futuro de las universidades valencianas» que, en su opinión, pasa por un nuevo modelo de financiación, un mapa de titulaciones, modificaciones en el Plan Bolonia, la internacionalización, la innovación y la economía inteligente. Y lo más importante, todo ello debe basarse en la Responsabilidad Social de la Universidad para contribuir al desarrollo sostenible de la sociedad.

Ante representantes del mundo académico, económico, político y social que acudieron a la cita, el máximo responsable de la UA fue claro en su argumentación para recuperar los estudios de Medicina, uno de los temas candentes de la actualidad, y sobre el que mantiene un pulso con el Consell de Ximo Puig, que supedita su aprobación a contar con los presupuestos necesarios. Palomar recordó que «jamás ha sucedido que se haya denegado la implantación de un título aprobado por la Aneca», organismo dependiente del Ministerio de Educación encargado de verificar y autorizar los nuevos estudios. Además, según aseguró, la Aneca ha calificado el plan de estudios como «de alta calidad, novedoso, creativo y de vanguardia».

El rector se refirió a informes del Colegio de Médicos de España en los que alertan de que en los próximos diez años se jubilarán entre 70.000 y 90.000 médicos, es decir, el 41% de los profesionales. Al mismo tiempo las previsiones demográficas estiman que la población mayor de 65 años será el 25,6% en 2031 con el consiguiente incremento de las enfermedades crónicas. «Hablamos de la salud de las personas», concluyó. Todo ello unido a que, según indicó el rector, se produjo un «efecto llamada» por la homologación de títulos extranjeros hace unos años lleva a realizarse la pregunta de si «queremos formar nosotros a nuestros médicos en uno de los mejores sistemas sanitarios del mundo o no».

«Quienes me conocen saben que no soy de megaproyectos que condicionen a generaciones futuras o a la próxima persona que tenga que asumir el Rectorado», explicó Palomar. En este sentido, abundó en que la UA «ha cumplido con su responsabilidad de identificar necesidades y demandas sociales en su entorno. La demanda existe y es una prioridad que tendrán que afrontar quienes toman las decisiones». Así, consideró que si Medicina no se imparte en Alicante el Consell tendrá que aumentar las plazas en otras universidades o recurrir a la oferta privada.

Financiación

El rector de la Universidad de Alicante urgió a concretar un nuevo modelo de financiación recogido en una nueva ley «que garantice al sistema universitario valenciano seguridad y suficiencia financiera, y permita que las universidades puedan plantear planes de funcionamiento estables».

El modelo que se consensue con el Gobierno valenciano, reivindicó Palomar, «ha de permitir recuperar los niveles de financiación de 2010, puesto que desde ese año hasta 2014 los recursos totales pasaron de 1.311 millones a 1.064, es decir, se redujeron en un 18,9%». Admitió que este objetivo «no será fácil» ante la realidad de una autonomía «injustamente infrafinanciada». Pero se remitió a las palabras de la canciller alemana Angela Merkel, «campeona europea de la austeridad expansiva», que aseguró que «no hay futuro para ningún territorio que no apueste por la educación y el conocimiento en una sociedad, impulsada por la innovación, la creatividad y las nuevas ideas».

«Los salarios del personal que ha pasado por la universidad pueden llegar a ser un 57,4% superiores a la media. Y el Sistema Universitario Valenciano constituye el 1,9% del PIB. Por cada euro que recibe el sistema universitario, éste devuelve 2,6 a la sociedad, a la que contribuye con un incremento del 15% de la renta "per capita" de la Comunidad Valenciana» dijo el rector citando el último informe del Sistema Universitario Público Valenciano.

Palomar entiende que las universidades deben «repensar cuál debe ser su papel en el siglo XXI», volverse «más receptivas y sensibles a las necesidades sociales y convertirse en agentes de cambio que colaboren en la resolución de los problemas locales y globales». Más ahora cuando ya no tienen el monopolio de la producción y transmisión del conocimiento especializado. Lejos de oponerse a los cursos masivos online, puso el acento en los riesgos de que la universidad, con siglos de historia a sus espaldas, pueda disolverse en un futuro «como lágrimas en la lluvia», parafraseando al replicante en Blade Runner.

«Lo que sé», continuó el rector, es que «del mismo modo que la información no es conocimiento, ni el conocimiento sabiduría, la formación es un proceso que no puede asimilarse a la mera adquisición de conocimientos».

Palomar abogó por acometer una «evaluación profunda» del Plan Bolonia para poder realizar las «modificaciones que se considere oportunas» que desemboquen en un Mapa de Titulaciones Universitarias. Se trata de consensuar un modelo a medio-largo plazo que facilite la «orientación de la oferta y unas expectativas favorables de inserción laboral» evitando la sobreoferta.

Sobre el Plan Bolonia, Palomar justifica su implantación y niega que se trate de un «negocio». El rector valora la bajada en el precio de la matricula de los grados, aunque reclama también una rebaja en el coste de los másteres.

Pese a ser la quinta provincia por PIB de España, con la crisis Alicante ha perdido dinamismo demográfico, diagnosticó Palomar. Esta situación provoca una «preocupante dificultad para retener a la población joven y altamente cualificada, y para atraer talento de población foránea» aunque la provincia cuenta con «importantes activos de internacionalización, como la EUIPO, la Casa del Mediterráneo o las universidades». Así, apostó por «crear oportunidades para la población joven en sectores emergentes como los servicios a empresas, servicios sociales y las empresas de base tecnológica y de economía digital. Palomar ve con buenos ojos las iniciativas del Distrito Digital y de la Agencia Valenciana de la Innovación, aunque matizó que en esta última la sede operativa y el grueso de los puestos de trabajo permanezcan en València y que no alcanzará su velocidad de crucero hasta 2020. Si consiguen sus objetivos «evitando duplicidades con el Instituto Valenciano de la Competitividad Empresarial (Ivace) habremos dado un paso para ganar el futuro», vaticinó.

La UA ha trabajado los últimos años en pro de la internacionalización, lo que ha cristalizado en «convenios y acuerdos de movilidad con 135 países de los cinco continentes, una necesaria apertura a un mundo que, como el del conocimiento, no conoce fronteras», indicó el rector. Pero al mismo tiempo el campus alicantino, dentro de la estrategia de Responsabilidad Social ha acometido una «glocalización», definió el responsable de la institución académica. Esto es, una globalización desde abajo para evitar rechazos que al mismo tiempo vertebre el territorio y como ejemplo puso las doce sedes y diecisiete aulas universitarias repartidas por toda la provincia. También citó la apertura en el campus de Alcoy del grado de Maestro en Educación Infantil, el centro de gastronomía Gasterra en Dénia y el título propio de experto en diseño y tecnología del calzado en Elda.

Todas estas estrategias, las que están ya en marcha y las que esbozó, deben pivotar sobre el eje de la Responsabilidad Social, que definió como «una idea asombrosamente simple y terriblemente complicada».

La estrategia consiste en «instaurar una relación ética y transparente de la universidad con la sociedad, que debe conllevar estrategias orientadas a contribuir al desarrollo sostenible». Las transformaciones están diseñadas para la organización de la propia universidad, la oferta formativa, en la investigación y en las relaciones con el territorio. Y está inspirada en los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas fijados para 2030.