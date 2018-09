Los límites y la regulación jurídica centran unas jornadas organizadas en el CEU Cardenal Herrera

El intenso debate que se ha instalado en la sociedad sobre la gestación subrogada fue objeto de análisis por parte de los expertos que durante dos días han abordado los aspectos jurídicos y filosóficos de esta cuestión, así como de la eutanasia, en unas jornadas organizadas por la Asociación Católica de Propagandistas en Alicante, en concreto en el CEU Cardenal Herrera.

"La gestación subrogada implica la mercantilizacion de algo que debiera estar fuera de comercio. La idea es que no puede comerciarse con el organismo, ya que el cuerpo es parte de nuestra identidad y no debemos mercantilizar con el cuerpo. Por eso no se puede comerciar con órganos. Y no debe legalizarse la gestación subrogada", ha advertido Francisco José Contreras, catedrático de Filosofía del Derecho de la Universidad de Sevilla.

Por su parte, Andrés Roig Traver, jefe del Servicio de Psiquiatría del Hospital Católico Universitario Casa de Salud de València, ha asegurado que "la gestante no es solo una incubadora", y ha incidido en el intercambio de células que se produce durante el embarazo entre gestante y feto: "La gestante le puede transmitir células propias, de sus progenitores, de embarazos y a otros anteriores. Por eso, incluso aunque se le implante un ovulo, no es solo una incubadora. Hay un nexo biológico entre el niño y la gestante. Hay cosas que se ven a largo plazo, por ejemplo, la diabetes autoimmune, y en esos casos el niño tiene células de la madre gestante".

Sobre la eutanasia, Francisco Mas-Magro, geriatra miembro de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología de la Sociedad de Bioética de la Comunidad Valenciana, ha reconocido que "somos las personas mayores las que tenemos que luchar contra la banalizacion de la vejez".

Los cuidados paliativos y el papel de la religión en la cercanía de la muerte fue otro de los aspectos abordados. En el primer caso, la doctora Amparo Castañer, ha destacado que "los equipos de cuidados paliativos no solo han de administrar fármacos, sino también han de estar entrenados para ayudar a los familiares a controlar su ansiedad, pues el enfermo dice: ahora estoy tranquilo porque veo a mi familia tranquila".

Por su parte, Mirek Karol, capellán de la Universidad CEU Cardenal Herrera en Elche ha reivindicado que "la verdadera compasión es la cristiana, la caridad que no quita la vida sino que la cuida hasta el final de la misma".