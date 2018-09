Aumentan un 10% los catarros por el contraste de temperaturas

Temperaturas muy altas, humedad y aire acondicionado a todo trapo. El arranque del otoño está siendo intenso en las consultas de los médicos de familia de la provincia de Alicante, donde se ha registrado un aumento respecto al año anterior del 10% en patologías como catarros de vías altas, faringitis y cuadros víricos. Estos casos se están juntando además con los primeros virus estomacales debido al inicio de colegios y guarderías. "Los principales afectados están siendo los abuelos que pasan horas con sus nietos", explica Aurelio Duque, presidente de la Sociedad Valenciana de Medicina Familiar y Comunitaria.

"Dadas las fechas en las que estamos, la gente lo confunde con la gripe, pero no tiene nada que ver y ésta no llegará hasta finales de año y en octubre arrancará la campaña de vacunación", explica Duque.

Aunque no son patologías graves, en algunos casos pueden ser contagiosas. "Siempre recomendamos a la gente que se quede al menos un día en casa, porque van a trabajar y se lo pasan al resto de compañeros".

El tratamiento más eficaz para estas dolencias, recuerda Aurelio Duque, es beber mucho líquido "y tomar antitérmicos y analgésicos para aliviar el dolor y la fiebre". En cualquier caso, no se trata de remedios que vayan a curar la enfermedad, sólo ayudan a aliviar sus síntomas.

Si en los centros de salud la actividad está siendo intensa por este atípico otoño, en los hospitales la situación es más tranquila. "Cuando más ingresos tenemos nosotros es en invierno, coincidiendo con los picos de la epidemia de la gripe, que obliga a ingresar a la gente más mayor", señala un neumólogo del Hospital General de Alicante.

Aunque la temporada fuerte de gripe no ha comenzado, en los centros de salud también se están atendiendo casos esporádicos de esta enfermedad vírica, algo totalmente habitual.

Los especialistas recuerdan que tanto catarros como gripe son enfermedades infecciosas causadas por virus, por lo que es importante recordar que no responden a tratamiento con antibióticos, a no ser que surjan complicaciones específicas, como infecciones de oído o garganta. En cualquier caso, hay que acudir al médico si no desaparece la fiebre pese al tratamiento, si existe un aumento de la dificultad para respirar en reposo o si desaparece la fiebre y luego comienza a subir de nuevo.

Para evitar contagios hay que cubrirse la boca y la nariz al toser y/o estornudar con un pañuelo desechable (si no se tiene, toser sobre la mano) y después tirar el pañuelo sucio a una papelera o a la basura.