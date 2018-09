La tránsfuga Nerea Belmonte no consigue más derechos pese a su renuncia a aspirar a un sueldo

La edil tránsfuga Nerea Belmonte, cuyo voto en blanco permitió el ascenso a la Alcaldía del popular Luis Barcala, ha perdido su batalla para que se modifique de forma parcial el Reglamento Orgánico del Pleno para tener más derechos, pese a retirar sobre la marcha algunos de los artículos, como la aspiración a tener un sueldo. Belmonte ha mantenido los que se refieren a tener despacho, participación en comisiones, presentación de mociones y otros derechos institucionales al considerar que los reconoce la Constitución.

Esa modificación, que el secretario ha permitido in voce, ha supuesto que el PP cambiará su abstención en la Comisión de Presidencia, y han votado a favor de modificarse el ROP para que Belmonte tuviera esos ciertos derechos, al igual que el otro tránsfuga Fernando Sepulcre. Algo que ha resultado insuficiente ya que la izquierda en bloque y Ciudada nos se han opuesto tras un bronco debate en el que la concejala expodemita les ha acusado de incumplir la Constitución.

"Se trata de ser constitucionalista o de ser como los indepentistas catalanes", ha dicho. "Están tan ciegos de odio que prefieren apoyar una propuesta anticonstitucional. Tengo el derecho a elegir a las comisiones que voy", ha dicho sobre su ausencia a la Comisión de Hacienda de ayer cuando está pidiendo derechos. "El que traicionó a la ciudadanía fue Echávarri, acepten su fracaso, no voy a ser su chivo expiatorio", ha dicho al bloque de izquierdas.

Vuelta al Salón de Plenos

El alcalde, el popular Luis Barcala, ha dado La bienvenida al Salon de Plenos a la Corporación tras celebrarse los últimos en el anexo Salón Azul. "Parece que está todo garantizado para que no suceda nada", dice Barcala, en referencia al retorno de las sesiones al Salón de Plenos tras la retirada de las ménsulas por precau tras desprenderse parte del techo sobre los escaños de los tránsfugas, lo que obligó a trasladar las sesiones al Salón Azul de forma provisional.



Infanticidio

El debate ha empezado tras la lectura de la larga lista de víctimas de la violencia de género en los últimos meses y un minuto de silencio como repulsa contra violencia machista, y como "un doloroso grito silencioso" sobre lo que está pasando. "Leer dos folios de ejecuciones por verdugos inmisericordes nos tiene que mover a la más absoluta reflexión para hacer frenar esta locura. Estamos hablando de mujeres y niños, que no se sientan solos y deamparados", ha dicho. De hecho se ha debatido una declaración institucional contra cualquier agresión a la infancia con primer punto, que ha entrado por urgencia. En ella se ha recordado de la muerte del niño Aarón por malos tratos en el Hospital General de Alicante, y de otros niños. La edil Shaila VIllar ha defendido la moción y ha citado estudios que cifran maltrato a 37 menores al día en España, más de 13.800 al año "y estos casos son solo los que se visibiliza no". Villar ha hecho un llamamiento a los ciudadanos para que se denuncie cualquier sospecha de maltrato infantil. "La ciudad de Alicante no debe ser insensible a cualquier tipo de violencia o maltrato a la infancia". Asimismo, ha dicho que el Ayuntamiento se compromete a reforzar los medios de detección, exigiendo el compromiso de otras administraciones trasladando el acuerdo a los presientes de la Diputación, la Generalitat y el Gobierno, y que la Policía Local tenga acceso a los registros de pedófilos. La declaración se ha aprobado por unanimidad