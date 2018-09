El Ayuntamiento reduce en un 10% la plusvalía a pagar cuando se hereda una propiedad

El PSOE se apunta el tanto, Guanyar considera que la bajada en el impuesto debería ser mucho mayor y Ciudadanos la apoya porque es compatible con su política nacional.

El Ayuntamiento de Alicante dejará de ingresar unos 150.000 euros con la reducción en un 10% del impuesto de la plusvalía por transmisión de vivienda habitual a descendientes y herederos por fallecimiento del titular del inmueble, después de que la bonificación actual del 50% pase a ser del 60%. Así se acordó ayer en la Comisión de Hacienda, una modificación de la ordenanza que regula el impuesto que pasa hoy por pleno con el acuerdo casi unánime de los grupos municipales -Guanyar se abstuvo-, en un escenario de incertidumbre a raíz de una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad (TSJ) que está provocando la devolución del impuesto a personas que habían perdido dinero con la venta de su vivienda.

Así lo admitió ayer el concejal de Hacienda, el popular Carlos Castillo, quien agradeció a los grupos políticos la disposición para llegar a un acuerdo en una cuestión tan importante, «con la que se pone fin a una situación que generaba incertidumbre para el contribuyente y un quebranto para las arcas municipales».

Guanyar considera que la rebaja en el impuesto de la plusvalía cuando se hereda una propiedad debería ser mucho mayor. El portavoz de la formación, Miguel Ángel Pavón, cree que el porcentaje de bonificación aprobado tendrá escaso impacto en el presupuesto, ya que calculan que no superará los 750.000 euros en reducción de ingresos para las arcas municipales frente al impacto positivo en las economías afectadas por el impuesto. Guanyar propuso una bonificación del 95% y luego la bajó al 75%, pero al grupo de gobierno le pareció excesiva y, con la mediación de Ciudadanos, tal y como explicó el concejal de Hacienda, finalmente se decidió dejarla en un 60%, revisable al alza para que en el futuro la bajada del impuesto sea aún mayor.

«Pavón pidió en julio que se bonificara al 95% pero hay que tener en cuenta la incertidumbre de cómo va a acabar la recaudación de las arcas municipales este año por la sentencia del TSJ pues se están practicando muchas devoluciones y nos parecía muy arriesgado llegar a una bonificación tan alta así que se queda en el 60%. Supone dejar de recaudar unos 150.000 euros y esa cantidad es asumible. Cuando se cierre el ejercicio se puede reabrir el debate» para bajar más la plusvalía.



Trasteros y garajes

A propuesta de Guanyar, también se aceptó en la Comisión de Hacienda que la bonificación afecte a trasteros y garajes de vivienda habitual en el caso de muerte del titular. Este grupo criticó las reticencias del PP a ampliar la bonificación del impuesto de plusvalías «cuando se apuesta por una reducción electoralista del IBI, sin valorar ninguna situación social o de renta y que supone un quebranto en los ingresos de 4 millones de euros».

Desde el PSOE su portavoz Eva Montesinos mostró su satisfacción porque el PP «cedió a la presión de la oposición». «El señor Barcala ha comprendido que está en franca minoría y que no puede hacer nada sin tener en cuenta a la oposición. Hemos conseguido que se aumente la bonificación y nuestro siguiente objetivo será que la rebaja del IBI no favorezca a las rentas más altas», dijo. Barcala instó al PSOE a no ponerse medallas refiriéndose a la subida del gravamen del impuesto de sucesiones y patrimonio por parte del Gobierno central.

Yaneth Giraldo, de Ciudadanos (Cs), afirmó que apoyan la iniciativa de Guanyar de modular el porcentaje de la plusvalía «porque va en la línea de lo que defiende Cs a nivel estatal y autonómico con la supresión del impuesto de sucesiones».