La Comisión de Hacienda aprueba la ordenanza sobre plusvalías con una ampliación de la bonificación hasta el 60%

La Comisión de Hacienda del Ayuntamiento de Alicante ha aprobado esta mañana la nueva ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana, conocida como plusvalía, con una ampliación de la bonificación hasta el 60%, con el voto a favor de los grupos municipales PP, PSOE, Compromís, Ciudadanos y los concejales no adscritos y la abstención del grupo Guanyar Alacant. Así informa el grupo de gobierno, tras la resolución de las alegaciones. Esto supone un 10% más en la bonificación, que hasta ahora era del 50%. El punto irá mañana a Pleno.

A este asunto se ha referido el alcalde, Luis Barcala, quien ha destacado que el equipo de gobierno negocia con todos los grupos para obtener el mayor consenso, contestando así a una pregunta en referencia a que han aceptado la mayoría de las alegaciones de Guanyar. "Desde ese talante estamos consiguiendo acuerdos. Así es como se gobierna, Efectivamente estábamos todos de acuerdo en la modificación de la Ordenanza de Plusvalías porque era imprescindible para adaptarse a una sentencia del Tribunal Constitucional y eso es lo que hemos hecho. El grupo Guanyar había planteado alegaciones, prácticamente todas han sido admitidas total o parcialmente por el equipo de gobierno". "Estamos muy satisfechos porque de la reunión ha salido un consenso amplio".

El concejal de Hacienda, Carlos Castillo, del PP, ha agradecido ese consenso conseguido y ha destacado que la ampliación de la bonificación hasta el 60% en la plusvalía se enmarca dentro del conjunto de las reformas fiscales "que este equipo de gobierno quiere acordar con la oposición para que perduren más allá del presente mandato".

En este sentido, Castillo ha agradecido a los grupos políticos "el esfuerzo y la disposición demostrada hoy para llegar a un acuerdo en una cuestión tan importante,con la que se pone fin a una situación que generaba incertidumbre para el contribuyente y un quebranto para las arcas del Ayuntamiento". Se refiere el edil a que con la aprobación definitiva de la ordenanza que se espera culminar en el Pleno de mañana se podrá fin a la incertidumbre que habían provocado las sentencias del Tribunal Superior de Justicia que cuestionaban la falta de acuerdo de la imposición, y del Tribunal Constitucional, en lo relativo a la fijación del hecho imponible.

Esta ordenanza fiscal reguladora se aprobó inicialmente en el pleno del pasado 26 de julio, y tras la comisión de Hacienda de hoy se eleva a su aprobación definitiva en el Pleno con la inclusión de algunas enmiendas que arrojan "mayor claridad interpretativa a la hora de fijar la última residencia en los supuestos de transmisión por fallecimiento. Además, se ha conseguido el consenso entre todos los grupos municipales para ampliar la bonificación actual del 50% al 60%".

La portavoz del grupo municipal socialista, Eva Montesinos, ha mostrado su satisfacción porque en la mencionada Comisión de Hacienda el Partido Popular "ha cedido ante la presión de la oposición" y ha aumentado un diez por ciento las bonificaciones del impuesto en las transmisiones de terrenos para las rentas más bajas hasta alcanzar un 60%.

"El señor Barcala ha comprendido que está en franca minoría y que no puede hacer nada sin tener en cuenta a la oposición. Hemos conseguido que se aumente la bonificación y nuestro siguiente objetivo será que la rebaja del IBI no favorezca a las rentas más altas", explica Montesinos.



Nerea Belmonte

El grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Alicante ha mostrado en un comunicado su más enérgico rechazo a la actitud de la tránsfuga Nerea Belmonte por no acudir "una vez más" a la Comisión de Hacienda celebrada hoy, previa al Pleno que se celebra mañana en el que se votará la reforma del Reglamento Orgánico del Pleno para darles más derechos a los ediles no adscritos, tal y como reclama la propia Belmonte, aunque previsiblemente el punto no saldrá adelante, pues lo normal es que se repitan las votaciones de la comisión de Presidencia en la que todos los grupos de la oposición en bloque se opusieron y el PP se abstuvo.

Los socialistas consideran "paradójico" que un día antes de este Pleno" vuelva a no cumplir con sus obligaciones" al ausentarse de la comisión.

"No tiene ningún sentido que Belmonte intente que el Pleno apruebe darle más derechos y al mismo tiempo renuncie a cumplir con sus obligaciones. No vamos a ser partícipes de este tipo de situaciones", reitera la portavoz socialista Eva Montesinos.

"El grupo municipal socialista sigue apostando por una reforma global del ROP que permita incluir más modificaciones en lugar de un cambio puntual que tiene como único objetivo favorecer a la persona que permitió la vuelta del Partido Popular a la Alcaldía. El hecho de no ser rehenes de una tránsfuga nos da la libertad necesaria para poder actuar en conciencia y pensar sólo en el interés de la ciudad. Es comprensible que Barcala necesite ceder a las peticiones de Belmonte, pero nosotros no vamos a colaborar", finaliza Montesinos.