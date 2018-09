De España: la portavoz que todo lo desconoce

«Portavoz: persona autorizada para comunicar a la opinión pública lo que piensan acerca de un asunto determinado las instituciones políticas o sus dirigentes». Esta es una de las acepciones que la Real Academia de la Lengua recoge sobre la función que el alcalde de Alicante, el popular Luis Barcala, le encomendó a la edil Mari Carmen de España, a quien, sin embargo, parece que la portavocía no le viene precisamente como anillo al dedo a la hora de explicar la función de gobierno o «vender» sus logros.

Al menos en cuatro ocasiones empleó ayer -comparecía como portavoz de la Junta de Gobierno- la expresión «lo desconozco» cuando fue preguntada sobre un asunto de actualidad como era la aparición de un bigote pintado en el cuadro de la exalcaldesa popular Sonia Castedo que se expone en el Salón Azul del Ayuntamiento. Es habitual que la portavoz y el adjunto en esta labor, Israel Cortés, respondan a cuestiones al margen de los asuntos de la Junta de Gobierno, tras la que, por cierto, De España suele resultar poco clara en sus exposiciones pues se limita a reproducir el lenguaje administrativo de los expedientes.

De hecho, las primeras ruedas de prensa posteriores a la Junta de Gobierno las hacía sola, pero a las pocas semanas Barcala le puso como apoyo a Cortés, que se desenvuelve bastante mejor. Ayer lo volvió a demostrar a preguntas sobre las obras del Mercado Central y el acuario de la Plaza Nueva, por ejemplo, de las que salió bastante airoso. El asunto del día era sin embargo el bigote de Castedo. Mari Carmen de España recibió un bombardeo de preguntas sobre la gamberrada. A la mayoría contestó «lo desconozco». ¿Cuándo se restaurará el cuadro y volverá al Salón Azul?, ¿se sabe quién hizo la pintada?, ¿qué sanción correspondería al responsable del acto vandálico si se le descubre?. «Lo desconozco».

Del cuadro de Castedo se pasó al del excalde Echávarri, dimitido por encausamientos judiciales, pendiente de colocación. Dijo no saber si se ha encargado ya o no ni cuándo podría colocarse en la galería de alcaldes. Tampoco supo contestar a la pregunta de quién había descubierto el bigote de Castedo cuando medio ayuntamiento sabía ya que fue una turista británica. «No tengo información», dijo De España. Sus lapsus son habituales y en el entorno de la portavoz del PP hay preocupación porque no se logra con sus intervenciones transmitir la imagen más adecuada para el equipo de gobierno.

Aseguran en las filas populares que cada vez que De España tiene que hablar en público, algunos en su grupo municipal tiemblan.