El retrato restaurado de la exalcaldesa Sonia Castedo vuelve al Salón Azul del Ayuntamiento

El retrato de la exalcaldesa, Sonia Castedo, ha vuelto a ocupar su emplazamiento habitual en el Salón Azul del Ayuntamiento tras serle eliminado el bigote que alguien pintó en el rostro de la edil con bolígrafo azul, según acaba de informar el grupo de gobierno popular, que asegura que se sigue investigando la autoría, hasta ahora desconocida, del acto vandálico. En la galería de alcaldes en el Salón Azul, con 55 retratos de regidores que han gobernado en Alicante, no hay cámaras de seguridad.

La restauradora municipal eliminó la pintada empleando un hisopo de algodón con disolvente para no dañar la obra del pintor Jesús Zuazo que habitualmente forma parte de la galería de los alcaldes, donde hay 55 retratos. El de Castedo es el de la única mujer alcaldesa. El Ayuntamiento distribuyó fotografías y un vídeo de la intervención del borrado del bigote.

La sombra en el labio superior del retrato de la exregidora del PP, que está colgado entre los cuadros de los también exalcaldes populares Luis Díaz Alperi y Miguel Valor, fue descubierta por una turista británica que visitaba el Ayuntamiento. Se lo comunicó a una ordenanza, que son los que suelen vigilar la zona, y rápidamente el cuadro fue retirado de su lugar.

En el Salón Azul no hay cámaras de vigilancia que permitan averiguar quién hizo la pintada aunque el grupo de gobierno anunció la apertura de una investigación y una denuncia judicial para que "la justicia tome la decisión que corresponda", dijo la edil portavoz del PP, Mari Carmen de España.

Durante el proceso de restauración, ha sido necesario buscar un disolvente o mezcla, cuya proporción permita mover la tinta del bolígrafo sin quitar la película pictórica, siempre según las mismas fuentes.

Para ello se ha empleado un hisopo de algodón que se empapa en ese disolvente o mezcla, y se limpia dando vueltas, de modo que no arrastre ni mueva la policromía.

Si finalmente se descubre la autoría de la pintada, algo complicado porque no se sabe cuándo se hizo ni hay cámaras y además el sábado hubo bodas en el Salón Azul, el autor se enfrenta a una sanción que dependerá del coste de la intervención de limpieza para retirar la pintada del cuadro al óleo. El PP anunció que los daños se iban a peritar.

La exalcaldesa se lo tomó con humor. En sus redes sociales escribió: «No me digáis que el bigote no me da un puntillo...jajaja».