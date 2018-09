Los vecinos llevan al juzgado al Ayuntamiento por su pasividad ante los ruidos del tardeo

La demanda plantea que las actuaciones de la Corporación han ido encaminadas a beneficiar a los empresarios de los locales de ocio.

La Asociación de Vecinos del Centro Tradicional de Alicante ha vuelto a llevar al Ayuntamiento al juzgado por, según consideran ellos, su pasividad ante el problema de los ruidos del tardeo. Según la demanda a la que ha tenido acceso este diario, los vecinos reclaman que se reconozca que la administración local ha vulnerado los derechos de los residentes y que se adopten los requisitos para declarar Zonas Acústicamente Saturadas a varias calles del centro tradicional en un plazo de dos meses. Las calles afectadas son Castaños, San Ildefonso, López Torregrosa, Artilleros, Rambla Méndez Núñez, Pascual Pérez, Teatro, Teniente Álvarez Soto, Portal de Elche, Bailén, San Francisco y Gerona.

La demanda se presenta después de que el juzgado desestimara otra de los vecinos contra el Consistorio en el mismo sentido, alegando que el Ayuntamiento no había adoptado ninguna resolución susceptible de ser recurrida. A los tres meses de no haberse tomado ninguna medida, los vecinos piden al mismo juzgado (el Contencioso Administrativo cuatro de Alicante) que vuelva a poner en marcha el procedimiento ante el silencio administrativo, ya que no se ha tomado ninguna decisión sobre la solicitud para declarar estas calles zonas saturadas de ruidos.

Según el escrito presentado por el abogado Luis Santamaría, «no solo el Ayuntamiento no ha hecho absolutamente nada para solucionar los problemas de los vecinos del centro de Alicante, sino que pone sus servicios jurídicos así como todos sus departamentos para beneficiar a los hosteleros y locales de ocio e impedir que se cumplan las leyes». El letrado recuerda que ya lo plantearon en 2017 y en junio de 2018, «y el Ayuntamiento no ha hecho ni va a hacer nada, presentarán informes genéricos y vacíos en un expediente administrativo incompleto, en el que nadie va a justificar qué es lo que se hace con las denuncias presentadas por los vecinos». En el escrito presentado a la juez, se tilda de «vergüenza» y «despropósito» esta situación y que solo se buscan resquicios formales para litigar con los vecinos. «Quieren vaciar de ciudadanos y vecinos el centro de Alicante y convertirlo en una verbena-discoteca permanente que está a la vista y oído de todos», recalca. En la demanda se plantea que «cualquier medida que se toma es a instancias de los hoteleros y comerciantes y nunca a favor de los vecinos» y tildan de «escándalo» la situación de los veladores.