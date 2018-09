Denuncian masificación en la oposición a auxiliar de Enfermería

Móviles sonando, gente que iba al aseo sin acompañar y masificación. El Sindicato de Enfermería, Satse, y UGT van a protestar ante la Conselleria de Sanidad por las condiciones en las que se desarrolló el examen para las oposiciones a auxiliar de Enfermería, celebrado ayer en el campus de la Universidad de Alicante. A la prueba se presentaron 7.200 personas de toda la provincia de Alicante, que optaban a 626 plazas para trabajar en hospitales y centros de salud de toda la Comunidad.

Según denuncian ambos sindicatos, en algunas de las aulas hubo una enorme masificación. Los opositores denuncian que tuvieron que hacer el examen con su compañero de mesa pegado, por lo que era muy sencillo que copiaran. También denuncian que no hubo control sobre los móviles, que sonaron durante el examen y que algunos de los aspirantes a la prueba llevaban pulseras "inteligentes" que no dejaban de vibrar. El Satse y UGT alertan de que en unas semanas tendrá lugar la oposición de celador y de Enfermería, que serán multitudinarias, por lo que no quieren que esta situación se repita, de ahí que a lo largo de la mañana hagan llegar a la Conselleria de Sanidad un escrito de queja.

El tiempo que hacía que Sanidad no convocaba oposiciones para cubrir plazas en propiedad (las de ahora son la Oferta de Empleo Público acumulada de 2014, 2015 y 2016) junto a la especialidad que era (una de las más numerosas), explicaban la avalancha de aspirantes y el que la Conselleria optara por hacer el examen de forma simultánea en las tres provincias para evitar el colapso en València.

Los aularios I y II de la Universidad de Alicante eran ayer un hervidero de nervios y tensión antes de entrar al examen. Hoy, con la publicación de las respuestas, los aspirantes saldrán de dudas y sabrán si les cambia la vida.

Si multitudinaria fue la prueba de ayer, más lo será la que hay prevista para el último domingo de mes: el próximo día 30. Para ese día están convocadas más de 34.100 personas que optan a conseguir alguna de las 424 plazas convocadas (118 de promoción interna y 306 de turno libre) de celador de la sanidad pública.

Como sucedió ayer, los exámenes se harán de forma simultánea en las tres provincias. Con esta prueba se cierra el calendario de exámenes de las Ofertas de Empleo Público (OPE) acumuladas de 2014, 2015 y 2016 por las que se van a cubrir 3.608 plazas.