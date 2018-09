Cs pretende que el pleno revierta la modificación del PGOU que "torpedeaba" la llegada de IKEA a Rabasa

El grupo municipal de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Alicante ha registrado hoy una moción para el próximo pleno del 27 de septiembre con el objetivo de "que se incluya la fachada de Rabasa, en la avenida de la Universidad, dentro de los llamados ejes comerciales estructurantes". Esta exclusión que impulsó el tripartito durante su etapa al frente del gobierno municipal, según recuerda Cs en un comunicado, salió adelante en el pleno de ordinario de julio de 2017 y por medio de un reforma puntual del PGOU. "Tanto desde el PP como desde nuestro grupo entendimos que se trataba de un torpedo contra la instalación de Ikea. No solo nos referimos a la multinacional sueca, sino también a cualquier otra inversión comercial o de usos terciarios que pueda tener interés por Rabasa", ha matizado la portavoz de Cs, Yaneth Giraldo.

Para la edil, "es una lástima que se haya perdido todo un mandato municipal con respecto a una inversión, la de la multinacional sueca, que hubiera generado miles de puestos de trabajo directos e indirectos". En este contexto, prosigue el comunicado de Cs, "es una pena también que el proyecto de parque tecnológico de la UA se encuentre atascado en medio de la burocracia urbanística y de cierto clima de desidia". Para Cs, "cualquier esfuerzo que se haga desde el Ayuntamiento para la atracción de inversiones que generen riqueza y empleo es poco, y desde luego esta legislatura va a concluir con más pena que gloria".

En el pleno celebrado hace más de un año, con el tripartito al frente del gobierno, el tránsfuga Fernando Sepulcre (ex de Cs) permitió la aprobación puntual del PGOU, que votó a favor en una sesión a la que no acudió la otra tránsfuga, Nerea Belmonte (ex de Guanyar). Esa modificación suponía el visto bueno a la implantación de nuevos formatos de comercio en la trama urbana, excepto hipermercados, para reactivar el tejido económico, crear empleo y equilibrar el modelo de grandes superficies en la periferia, recogiendo la demanda de las asociaciones de pequeño y mediano comercio. En ese pleno, el PP denunció que el cambio era una "condena" para la posible llegada de IKEA a Alicante, ya que según afirmaron acarreaba la limitación de instalación de nuevos centros comerciales en la ciudad en favor de las medianas superficies. "Si el artículo 95 recogía una zona de Rabasa con vocación comercial y le quitamos el eje de la avenida de la Universidad, Rabasa incluida, el mensaje es claro. No queremos que Ikea se instale en Alicante", señaló en ese pleno el entonces portavoz del PP y hoy alcalde de Alicante, Luis Barcala.

En esa sesión plenaria, el tripartito intentó desmontar este argumento. Pavón agradeció a Sepulcre su "responsabilidad", e instó a Barcala a "dejar de mentir a los alicantinos". "Ustedes vuelven a las andadas con el plan Rabasa, cuyo ámbito está anulado. Ese suelo ya no es urbanizable porque los tribunales tumbaron el engendro que promovieron. No tienen palabra", le espetó Pavón, tras repetir varias veces «Ikea sí, macrocentro no», inviable como se concebía al principio con la modificación aprobada.