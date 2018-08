Recurren la adjudicación de plazas vacantes para interinos y denuncian irregularidades en el proceso

El departamento de Marzà vuelve a sacar hoy un nuevo listado para música, pero la organización teme que pueda afectar a más especialidades.

En pie de guerra, e indignados, muy indignados. Así están en estos momentos interinos de Educación y, en particular, el sindicato ANPE, por la adjudicación de vacantes para interinos, al detectar lo que, a su juicio, pueden ser irregularidades. Por un lado, la organización sindical ya ha anunciado que ha recurrido el sistema de las adjudicaciones, que, como señalan, afecta directamente al acuerdo del año 2010 firmado por todos los sindicatos. En concreto, se quejan de que los interinos puedan repetir en el centro en el que ya han estado, sin tener en cuenta el orden que se establece en la bolsa. Desde el colectivo, en este sentido, apuntan que «ANPE no acepta una modificación que provoque alteraciones en el orden de adjudicación de vacantes para interinos y, por tanto, modificaciones en las condiciones establecidas en el propio acuerdo». Es más, añaden que «ANPE ya advirtió de que cualquier cambio en el sistema de provisión de puestos debía estar justificado en el seno de un nuevo acuerdo para evitar la inseguridad jurídica en los procedimientos de adjudicación y poder mejorar las condiciones de todos los docentes interinos, pero no modificando el actual acuerdo firmado en 2010 por todos los sindicatos». Algo que, en cualquier caso, según denuncian, no se ha cumplido, y de ahí el recurso anunciado.

No es el único problema con el que se han encontrado. Ya no solo se quejan de que, pese a que las adjudicaciones se debían publicar a finales de la semana pasada, según aseguran, no fue hasta ayer cuando la Conselleria de Educación las hizo públicas. Y, además, para, posteriormente, publicar un comunicado en la web del departamento de Marzà en el que se informaba de que, por un error en la adjudicación publicada, se procedía a corregirlos, y que se correspondían a algunos fallos con puestos de conservatorios superiores de música, se venía a defender anoche en el portal de la Conselleria de Educación. Ahora bien, desde ANPE señalaban a últimas horas de la jornada de ayer que, después de todo lo sucedido en los últimos días, se temen que puede haber bastantes afectados, y no sólo en música, sino en otras disciplinas, y también en el resto de cuerpos, el de maestros y Secundaria.

Por el momento, el sindicato, que tenía previsto cerrar hoy las puertas de su sede, ante el retraso en la publicación de las adjudicaciones de inicio de curso, abrirá durante toda la mañana las instalaciones que tiene en Alicante, y también en València, en horario de 10 a 13 horas, para atender reclamaciones y dudas sobre el proceso de asignación de plazas. De hecho, si fuera necesario, tampoco descartan abrir mañana, y así hasta que sea necesario, por los afectados que puedan ir planteando sus interrogantes.