El PP reconoce derechos a la tránsfuga Nerea Belmonte

El grupo de gobierno del PP elevará al Pleno la propuesta de reconocimiento de derechos políticos para la edil tránsfuga Nerea Belmonte, tras tramitarse el acuerdo por urgencia a raíz de un requerimiento de la edil exigiendo que se diera trámite. «Debemos cumplir con los plazos», dijo ayer la portavoz popular, Mari Carmen de España, que aclaró que la tramitación de la propuesta obedece a la aplicación de una sentencia del Tribunal Constitucional. Belmonte es la edil cuyo voto en blanco contribuyó a que accediera a la Alcaldía el popular Luis Barcala.

Para ello, el Ejecutivo del PP aprobó ayer en Junta de Gobierno la propuesta normativa de modificación parcial del Reglamento Orgánico del Pleno (ROP), que deberá contar con el respaldo de los grupos de la oposición para poder aplicarse. «Lo que se va a llevar a Pleno es el punto de participación en todo tipo de comisiones, así como, por derecho, la presentación en Pleno no solo de ruegos y preguntas sino también declaraciones institucionales y mociones con un número proporcional de dos. Y el resto serán ruegos y preguntas», explicó De España.

Sobre la cuestión del salario, el secretario del Ayuntamiento ha redactado un informe indicando que «la sentencia no ampara ni desampara este tipo de derechos con relación a si se cobra o no sueldo y por tanto no se revisará este punto del reglamento». El PP considera que esto lo debe impulsar la propia interesada, aunque el grupo de gobierno avanza que, de hacerlo, se opondrá.

El PP también modifica el acuerdo de la Junta de Gobierno del pasado mes de abril por el que se aprobó la composición de la Mesa de Contratación para que la Presidencia pueda invitar a que acudan los concejales de la oposición a en calidad de invitados, «sin que ello genere ningún derecho adquirido a su favor».