n Mutismo absoluto en la Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH) sobre la acreditación por parte de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (Aneca) del grado de Medicina de la Universidad de Alicante. Ni el rector, Jesús Pastor, ni el decano de Medicina, Antonio Compañ, quisieron hacer declaraciones al respecto, aunque Compañ ha dejado clara su postura en contra de la apertura de nuevas facultades de Medicina en repetidas ocasiones.

Desde el Colegio Oficial de Médicos tampoco entraron a valorar la acreditación ni la posibilidad de que en el curso 2019-2020 pueda empezar a funcionar otra facultad de Medicina en la provincia. Los profesionales prefieren estudiar la situación en la próxima junta directiva antes de pronunciarse oficialmente. No obstante, el presidente de la Conferencia Nacional de Decanos de las Facultades de Medicina Españolas, Pablo Lara, y el del Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina, Alejandro Iñarra, sí hablaron tras conocer la noticia que ayer adelantó INFORMACIÓN. Y ambos están frontalmente en contra.

Lara, que asumió el cargo a principios de julio, fue claro. «No estamos de acuerdo porque no son necesarias nuevas facultades de Medicina. Estamos por encima de la media europea y tenemos un desequilibrio entre los alumnos que acaban sus estudios y las plazas MIR». El portavoz de los decanos de Medicina de España recordó que la de médico es una profesión regulada. «Medicina es uno de los grados más demandados. Es muy triste que muchos jóvenes que quieren estudiar Medicina no puedan hacerlo, pero lo es aún más que quienes acaban después de seis años no puedan ejercer», argumentó el también decano de la Universidad de Málaga. «Al último MIR optaron 13.231 aspirantes para 6.513 plazas. Hay un claro desajuste», precisó. «Ahora tendrá que decidir la comunidad autónoma y ésa ya es una decisión política, pero nos gustaría que se basara en criterios académicos y sanitarios, y que se escuchara a su entorno. Los decanos de la UMH, Valencia y Castellón ya se han pronunciado en contra y se trata de una opinión autorizada», concluyó.

Mientras, el representante de los estudiantes calificó la acreditación de la Aneca como «un jarro de agua fría». «No entendemos esta decisión cuando la actual ministra de Sanidad, Carmen Montón, admitió cuando era consellera que se masificarían las prácticas». La creación de una nueva facultad «repercutirá en la calidad docente y asistencial». Además, opinó que se trata de un gasto de dinero público que no se justifica y dijo esperar que Sanidad «no acceda» con un informe favorable. Los estudiantes están indignados y anuncian movilizaciones de cara al mes de septiembre.

Para solventar el problema de las prácticas, la UA negoció con los hospitales del Vinalopó en Elche, Torrevieja, la Clínica HLA Vistahermosa, Vithas Hospitales Alicante y el Hospital QuirónSalud. La Aneca ha considerado suficientes estos centros, si bien la UA no renuncia a poder incorporar al Hospital General de Alicante.