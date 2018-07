La tránsfuga Belmonte podrá asistir a comisiones y presentar mociones

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Alicante ha aprobado este martes la propuesta normativa de modificación parcial del Reglamento Orgánico del Pleno (ROP), formulada por la concejala tránsfuga Nerea Belmonte para que se reconozcan sus derechos políticos, tal y como ha informado a su conclusión la portavoz del gobierno popular, Mari Carmen de España.

El acuerdo "por urgencia" se ha tramitado tras presentar un requerimiento la propia Belmonte "exigiendo que se diera trámite". "Debemos cumplir con los plazos", ha mantenido De España, según recoge Europa Press. La portavoz del gobierno local ha explicado que la tramitación de la propuesta de Belmonte responde a la "aplicación de la sentencia del Tribunal Constitucional".

"Lo que se va a llevar al pleno sobre el cambio del ROP es el punto de participación en todo tipo de comisiones, así como, por derecho, presentar en pleno no solo ruegos y preguntas sino también declaraciones institucionales y mociones con un número proporcional de dos mociones o declaraciones institucionales. Y el resto serán ruegos y preguntas", ha explicado.

Sobre la cuestión del salario, la edil del grupo popular ha destacado que el secretario del Ayuntamiento ha realizado un informe en el que se indica que "la sentencia no ampara ni desampara este tipo de derechos en relación a si se cobra o no sueldo y por tanto no se revisará este punto del reglamento puesto que así lo indica el informe".

De España ha destacado que "este punto lo debería impulsar la propia interesada y no el equipo de Gobierno". Si eso se produjese, la edil del PP ya ha avanzado que el ejecutivo popular se opondrá. "Nosotros solo vamos a apoyar la reforma tal y como se refleja en el informe del propio secretario del pleno", ha dicho.

Sea como sea, la Junta de Gobierno ha acordado valorar la propuesta normativa y remitirla a la Secretaría General del Pleno para que se le de el correspondiente trámite.

Por otra parte, el órgano de gobierno ha aprobado nombrar a María Dolores Padilla como representante del Grupo Popular en el Consejo Municipal de Personas Mayores, mientras que José Ramón González lo será en el Consejo Interdepartamental de la Juventud. Miguel Castelló será el representante del grupo socialista en la Agencia Local de Desarrollo, en lugar de Sofía Morales, que cesó en junio.

Por otra parte, el PP modifica el acuerdo de la Junta de Gobierno de abril de 2918 por el que se aprobó la composición de la Mesa de Contratación permanente del Ayuntamiento, para que la Presidencia pueda invitar a los grupos de la oposición para concejales de los mismos puedan acudir a la Mesa en calidad de invitados "y sin que ello genere ningún derecho adquirido a su favor para la asistencia permanente a la misma".



Convocatoria en Bomberos

Por otra parte, se han aprobado la convocatoria y las bases para la provisión de una plaza vacante de oficial de Bomberos, tres de cabo en el turno de promoción interna y otas tres del turno de movilidad.