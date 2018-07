El PP anuncia inversiones por 4,5 millones en limpieza recogidas en la contrata

El Ayuntamiento de Alicante ha celebrado hoy la primera reunión de la comisión de estudio y análisis del contrato de limpieza viaria, en el que el concejal Israel Cortés propuesto medidas para reforzar y mejorar el servicio, que considera han sido bien acogidas por el resto de grupos, a los que se ha invitado a trasladar sus sugerencias para mejorar el pliego, que todos consideran limitado con el crecimiento de la ciudad o el aumento de la actividad turística y del sector de la construcción. Asimismo, ha anunciado inversiones por 4,5 millones de euros recogidas en el contrato y que se venía retrasando "debido a la inacción del tripartido, lo cual revertirá en una mayor calidad y eficiencia de los trabajos", ha dicho Cortés.

El edil ha expuesto cuáles han sido las actuaciones y directrices llevadas a cabo desde principios de junio, "un periodo que no ha estado exento de complicaciones y problemas debido a la herencia envenenada dejada por el tripartito", destaca el PP. A ello se ha unido la ausencia de informes sobre el funcionamiento del servicio, facturas sin emitir al Consorcio de la Vega Baja por cerca de un millón de euros, contenedores de orgánico sin adjudicar y una programación obsoleta, señalan desde el PP.

De estos dos meses de gobierno, los populares destacan la creación de un servicio específico de limpieza en el Ayuntamiento, pendiente de la dotación de estructura y refuerzo de personal correspondiente, y la mejora de las condiciones de trabajo del equipo de inspección.

Cortés ha advertido de los retos a los que se enfrenta la prestación de un servicio que está totalmente condicionado por las condiciones del pliego. El incremento sustancial de la población animal, el crecimiento continuo de la ciudad, la actividad turística, el repunte del sector de la construcción y de obras de particulares, o el conocido como tardeo son algunos de los puntos que, según Cortés, deberían tenerse en cuenta a la hora de plantearse mejoras o modificaciones.

Entre las primeras propuestas acordadas por la comisión para la modificación del pliego se encuentran:

1. Modificar los indicadores de calidad que ahora mismo se recogen para ganar en eficacia en el control.

2. Modificar el artículo que recoge la obligación por parte de la empresa de auditar su servicio.

3. Se procederá desde el propio servicio de limpieza a realizar un estudio que complemente al servicio de inspección para que nos ayude a conocer el estado del servicio y nos ayude en la toma de decisiones.

4. Se ha propuesto la inclusión del servicio de recogida y tratamiento de residuos orgánicos.



Guanyar

Sin embargo, la oposición no ha salido del todo satisfecha. Guanyar Alacant ha protestado por el hecho de que el PP lesremitiera dos informes sobre el servicio hoy mismo, apenas tres horas antes de la reunión de la comisión, pidiendo disculpas el edil de Limpieza.

"Respecto a los informes hemos coincidido con gran parte de su contenido, como con las propuestas de incrementar la plantilla de inspectores, de crear una brigada específica de la Policía Local o de revisar los indicadores que el pliego fija para evaluar la calidad del servicio, aunque hemos discrepado de forma frontal cuando se considera que el incumplimiento de los índices de absentismo y de la normativa laboral de contratación por parte de UTE Alicante no pueden ser penalizadas".

"Mi compañera de grupo Shaila Villar ha propuesto que también se trabaje en coordinación con la Concejalía de Sanidad y Protección Animal, además de con Urbanismo, Ocupación de Vía Publica y Policía Local, y que se tenga muy en cuenta todo lo relativo a la suciedad de las calles como consecuencia de las actitudes incívicas de los propietarios de animales de compañía, unas conductas que hay que revertir combinando la presencia de la policía con campañas de educación y concienciación", ha dicho el portavoz del grupo, Miguel Ángel Pavón.

Respecto a las auditorías del servicio, Guanyar acepta que el dinero presupuestado en 2018 para una auditoría externa pueda gastarse en una asistencia técnica "y hemos reivindicado la necesidad de una auditoría económica del servicio con el dinero previsto en el pliego, una auditoría que nunca se ha hecho, ni en esta legislatura ni en la anterior, y que hay que realizar año a año hasta el final de la concesión en 2021, contratándose mediante un proceso de licitación pública impulsado desde el propio Ayuntamiento".

También esperan que se avance en la recogida selectiva en origen de la materia orgánica con el sistema puerta a puerta en determinados barrios y partidas rurales cuyos vecinos apuesten por implantar este sistema, el más eficiente a la hora de recoger y tratar los residuos y el que minimiza más eficazmente los rechazos en vertedero. "Un vertedero que al ritmo actual puede agotarse antes de cinco años".

Asimismo, han solicitado que se aborden dos inversiones para mejorar el funcionamiento de la planta de Fontcalent reduciendo el problema de malos olores.



Ciudadanos

"Al igual que en su día intentó el PSOE, con la complicidad de Compromís, desde Cs pensamos que el PP sigue queriendo pagar más por la contrata de la limpieza sin antes controlar, de forma exhaustiva, al 100%, el pliego de condiciones", ha declarado el portavoz adjunto de Ciudadanos, Antonio Manresa, tras la reunión de la comisión municipal. "Hemos insistido en que el propio pliego marca que si hay que hacer alguna modificación para adecuar la calidad del servicio eso corre a cargo de la empresa adjudicataria, no del Ayuntamiento Las explicaciones de Israel Cortés suenan a una operación de maquillar la realidad".

Manresa ha lamentado que "nos han presentado unos informes sin firma de los técnicos y horas antes de que se celebrara la comisión, lo cual no nos parece de recibo". "Barcala aseguró en un pleno que en julio habría informes solventes sobre el grado de cumplimiento del contrato y la verdad es que hoy no nos han aclarado esa incógnita". "En lo único en lo que ha habido un grado de consenso es en los parámetros de evaluación del servicio con una intención de modificar algunos aspectos formales que no miden la calidad y eficacia, como es el caso de la vestimenta del personal, asunto muy sobrevalorado en el pliego".

Cs ha insistido en el turno de ruego en cuestiones cotidianas que son las que afectan a los vecinos y residentes de Alicante. En este contexto ha criticado la disminución "drástica" en la frecuencia de los barrenderos, "que en los últimos años se ha bajado casi a la mitad".

Compromís