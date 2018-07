El Ayuntamiento de Alicante contrata a 121 jóvenes durante un año con una aportación de 6,7 millones procedente del Fondo Social Europeo

El Ayuntamiento de Alicante contratará a 173 jóvenes para trabajar en diferentes áreas municipales durante un periodo de 12 meses, en el marco del Fondo Social Europeo del Sistema Nacional de Garantía Juvenil. El programa, aprobado por la Junta de Gobierno, tiene un presupuesto de 6,7 millones de euros, procedente del Fondo Social Europeo y una aportación municipal de 478.626,59 euros. Del total, según ha informado la portavoz del gobierno local, Mari Carmen de España, al final se han contratado a 121 jóvenes ya que algunos han renunciado.

Asimismo, se han aprobado los planes de seguridad y salud para comenzar las obras sostenibles con un importe total de 1.122.155,34 euros destinados a las obras de renovación de zonas de juegos infantiles, biosaludables y mobiliario urbano en diferentes zonas de la ciudad, así como las obras de adecuación del espacio forestal degradado en El Tossal y, finalmente, las obras de acondicionamiento y renovación de varias instalaciones deportivas municipales.



Empleo juvenil

La portavoz popular explicó que de las 400 personas que inicialmente dijo el PSOE que se iban a contratar el Ayuntamiento debía aportar un coste añadido de dos millones cuatrocientos mil euros, "que no se había presupuestado por parte de los socialistas".

"Además su anterior concejal de Recursos Humanos, Carlos Giménez, dejó por escrito un documento en el que decía que estando sin resolver la denuncia presentada por la sección sindical de CC.OO. ante la Inspección de Trabajo, en caso de que la misma fuera resuelta en sentido de que podría suponer coste para el Ayuntamiento de Alicante, se procederá a la renuncia de la subvención".

El equipo de gobierno ha decidido asumir un total de 478.626,59 euros del Ayuntamiento y reducir el número de las personas contratadas debido a que no se podía hacer frente al total de las 400 anunciadas "porque el PSOE no dejó partida presupuestaria preparada para este gasto". A su vez Mª Carmen de España ha recordado que este equipo de gobierno ha tenido que presupuestar también el gasto de 800.000 euros para completar el anterior programa que finaliza hoy.



Réplica del PSOE

El concejal socialista Carlos Giménez, que ha asistido a la rueda de prensa junto a varios de sus compañeros, ha replicado al PP, al señalar que "es increíble el cinismo mostrado por el PP para la contratación de los jóvenes"

El edil ha dicho que había una partida presupuestaria para cubrir el sobrecoste que suponía la contratación y una resolución firmada por él en la que indicaba que había una denuncia de CC OO en la Inspección de Trabajo, y que si suponía un sobrecoste "no podríamos hacer frente". "Dejar patente que el año pasado había 172 trabajadores jóvenes contrayados y se ha podido pagar el sobrecoste de sus sueldos. La contratación que teníamos prevista y que anunció en su día el PP de 420 trabajadores jóvenes de Alicante, el PP lo desestimó y de los casi siete millones de euros esrablecidos pasó a 150 y sólo han contratado a 121. Existe partida presupuestaria para hacer frente al sobrecoste y no es cierto lo que dicen de que no hubiera dinero y que no teníamos intención de contratarlos".



121 jóvenes

De las 173 personas al final se han contratado a 121 jóvenes ya que algunos han renunciado y otros no estaban en la bolsa del Servef.

La contratación de los jóvenes menores de 30 años que comienzan a trabajar a partir de mañana 1 de agosto va a facilitar la generación de oportunidades laborales para este colectivo a través de la mejora de sus competencias en las distintas dependencias municipales.

Los programas de incentivos para la contratación de personas jóvenes por entidades locales en el marco del Sistema Nacional de Garantía Juvenil recibieron el pasado 2 de julio la comunicación de una propuesta de subvención de 3,706.830,12 euros para uno de los programas, y de 3.064.189,44 euros para otro, con el objetivo principal de fomentar el empleo para la contratación de personas jóvenes.

El Ayuntamiento contrata a 103 jóvenes para el desempeño de puestos correspondientes al subgrupo profesional C2 a través de la convocatoria Programa de subvenciones de empleo destinadas a la contratación de personas jóvenes no cualificadas por entidades locales (Empuju).

A su vez,el programa de subvenciones de empleo destinadas a la contratación de personas jóvenes cualificadas por entidades locales (Emcuju) va a permitir la contratación de 70 jóvenes con diversos perfiles, correspondientes a los siguientes grupos profesionales: 39 puestos del grupo profesional C2, 10 puestos pertenecientes al grupo C1, 14 puestos del grupo A2 y 7 puestos correspondientes al grupo profesional A1.



Inversiones sostenibles por 1,1 millones

La Junta de Gobierno también ha aprobado los Planes de Seguridad y Salud de los tres contratos de inversiones sostenibles con un importe total de 1.122.115,34 euros.

Por un lado, se ha aprobado el plan relativo a la renovación de zonas de juegos infantiles, biosaludables y mobiliario urbano en diferentes zonas de la ciudad.

El objetivo principal de esta actuación es la instalación de equipamientos de juegos infantiles, aparatos biosaludables, mobiliario urbano, pavimentos de seguridad y trabajos necesarios para el acondicionamiento de seis áreas de juegos en parques y jardines públicos.

También se ha aprobado plan para las obras de adecuación del espacio forestal degradado en El Tossal, en concreto en el entorno del centro de metadona.

La contratación de las obras se aprobó en la pasada sesión del 26 de junio con un coste de 325.406 euros (IVA incluida) a favor de Paval Empresa constructora.

El proyecto de mejora del espacio forestal tiene por objetivo la realización de los trabajos necesarios para la adecuación de la ladera sur del Tossal, en el sector entre las calles Escultor Bañuls y Ronda del Castillo.

Esta ladera supone una frontera entre las áreas deportivas y culturales repartidas por el Tossal y los barrios inferiores de Campoamor y Carolinas Bajas, lo que obliga a los ciudadanos a realizar grandes rodeos, la mayoría de las veces utilizando el transporte privado. Se pretende así, conseguir que los vecinos modifiquen sus hábitos y realicen estos desplazamientos a través de la ladera objeto del proyecto.

En este sentido, la adecuación de la ladera plantea habilitar recorridos de diferente dificultad y claramente localizables, con dotación de vegetación frondosa y espacios de descanso para convertirla en zona habitual de paso entre las instalaciones superiores y los barrios inferiores.

La Junta también ha aprobado hoy los planes para las obras del contrato de acondicionamiento y renovación de varias instalaciones deportivas municipales de la ciudad, dividido en tres lotes, para los proyectos de renovación de campo de fútbol Cabo de las Huertas, renovación de campo de fútbol del Hipódromo del Monte Tossal y por último la renovación del campo de fútbol de Virgen del Remedio.