El peor recuerdo de las vacaciones

n Una turista madrileña relataba su periplo para llegar hasta el AVE que le llevó de vuelta a la capital de España: «He salido del Hotel Almirante, en la playa de San Juan, he venido andando hasta a la avenida Costa Blanca, he cogido el tranvía y, para más inri, Luceros está cerrado y he tenido que bajar en el Mercado, y venir hasta aquí tirando de la maleta».

La señora aseguraba que estaba «con el taxi a muerte. Me desplazo por Madrid en taxi a todas partes. Y ahora me han jorobado las vacaciones, me voy con muy mal sabor de boca a mi casa. Yo venía a invertir, a comprar un piso en Alicante porque paso mucho frío en Madrid, pues que se joda Alicante», añadió la afectada.