Amazon primero, las cartas después

El operador asegura que cumple con sus compromisos de calidad.

«Desde hace ya varios meses me encuentro en el buzón un montón de cartas del banco, todas juntas y con distintas fechas. En cambio, cuando se trata de recibir un paquete de Amazon, me llega incluso antes de lo previsto». El que habla es José Luis, un vecino del barrio de San Blas de Alicante, casi adicto a las compras por internet. De lo último que ha recibido ha sido precisamente un altavoz de Alexa, el asistente virtual de Amazon para casa, y certifica que, ya sea con Correos o con cualquier otra empresa privada de paquetería rápida, este «marketplace» no falla en ninguno de sus envíos.

Teresa, autónoma y residente temporalmente en Arenales del Sol, sabe de sobra lo mal que funciona la correspondencia en este enclave ilicitano. «Es evidente que falta personal de Correos y, cuando vienen los sustitutos en verano, que no se conocen las direcciones, dejan todas las cartas de la comunidad amontonadas en la barandilla de la urbanización. Pero, además, te pasa que, de repente, recibes dos de Iberdrola seguidas y un segundo aviso o una notificación de Tráfico de hace no sé cuántos meses, de manera que ya no puedes ni beneficiarte del prontopago y tienes que pagar la multa. Y, claro, ¿cómo demuestras tú que no te ha llegado el correo?», explica bastante molesta por el servicio. Eso sí, afirma que, curiosamente, ni Correos ni otras compañías privadas de reparto postal se equivocan ni tardan más de lo esperado cuando se trata de entregar un envío de Amazon en su calle de Islas Baleares.

Antonio Miguel es veterinario y trabaja por la zona de Alcoy. Está acostumbrado a recalar en Amazon tanto profesional como personalmente y también asegura que es verdad que desde hace tiempo la entrega de paquetería funciona muy bien y no tanto la recepción de misivas ordinarias.

Estos tres ejemplos vienen a reflejar una sensación ciudadana que, poco a poco, se ha ido extendiendo y que no es otra que el operador de servicio postal y paquetería de referencia en España parece que viene primando el reparto de objetos, sobre todo si proceden de potentes supermercados digitales, frente a las cartas no urgentes ni certificadas.Esa impresión la confirman, además, dos carteros que están a pie de calle con los carritos de reparto, también desde los sindicatos UGT y CC OO y, hasta cierto punto, la propia Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, una empresa de capital cien por cien público, cuyo propietario es el Estado español y que, para muchos, no cumple con las obligaciones que tiene a la hora de prestar el servicio postal universal.

Lo que guía los repartos

Correos no reconoce directamente el problema, pero tampoco lo niega. «Correos siempre tiene en cuenta los compromisos de calidad pactados con sus clientes, independientemente de quiénes sean estos. Hay productos que tienen plazos de entrega de 24, 48, 72 horas o incluso plazos de calidad superiores y eso es lo que guía nuestros repartos», señalan fuentes oficiales.

Por su parte, las centrales sindicales tienen claro dónde está el meollo de la cuestión: existe una intensa sobrecarga de trabajo y una plantilla escasa que, además, se ha ido reduciendo en los últimos años. «En la última década se han perdido unos 600 trabajadores. Hay una situación complicada», explica José Joaquín Oliva, del sindicato CC OO, el cual considera que existe, además, un problema interno serio de organización ante esta nueva demanda de servicios.

«Ante una punta de tráfico postal se están haciendo contrataciones compulsivas y temporales para poder atender una remesa potente», agrega Oliva. Este sindicato critica que haya contratos de cuatro horas para repartir paquetes del e-commerce y en cambio no se doten bien a las plantillas.

Desde UGT también se insiste en estas mismas ideas. Aseguran que en 2017 hubo un recorte en Correos de 120 millones y en este año lo cifran en 60, lo que tiene que repercutir de algún modo, señalan. «Hay zonas donde los carteros están doblando barrios, no hay titular», explica José Luis Rico, quien llega a aseverar que no se está cumpliendo con el reparto de servicio postal universal, en el sentido de que, por ejemplo, se está dando la situación de que en una semana no recibes ni una misiva, y a la otra te aparecen todas unidas por una goma en el buzón.

Una cartera de Elche, que prefiere no ser identificada, insiste en que no se está cumpliendo con el reparto diario de cartas. «Nos dicen que la carta puede entregarse mañana o pasado, que no pasa nada, pero que el paquete tiene que estar sí o sí en manos del cliente dentro de tal franja horaria», declara, sin parar de introducir cartas en los buzones de un inmueble.

Correos asegura que en los últimos años ha descendido (sin concretar) el volumen de correo tradicional (cartas, tarjetas postales, etcétera) y han crecido por encima del 20% todos los productos procedentes de la compra online. «Desde enero a septiembre de 2017, el número de paquetes admitidos en Correos creció más del 50% respecto al mismo periodo del año pasado y esos porcentajes siguen creciendo», asegura el operador.

José Joaquín Oliva subraya que en los dos últimos años ha crecido mucho la paquetería y hay un compromiso de entrega con horario y flexibilidad que hay que cumplir. «Cualquier contrato con un e-commerce tiene una penalización», detalla.

Colapso en la costa

Lo cierto es que la paquetería está funcionando a un ritmo imparable y, por si fuera poco, según UGT, no se están cubriendo las bajas en el reparto de correspondencia, que es donde más problemas se detectan. «Además de los paquetes, las notificaciones de SUMA en todas las poblaciones donde tiene asumido el cobro contribuyen también a ese colapso, sobre todo en las oficinas de costa como son Torrevieja, Orihuela, Santa Pola o Dénia», agregan desde el sindicato UGT.

El único consuelo que parece haber es que cada vez enviamos menos cartas. Hasta la CNMC se ha sorprendido de que el 64,3% de los particulares declare no haber enviado ninguna misiva a otro particular en el primer semestre de 2017, o que no hayan recibido ninguna carta bajan hasta porcentajes cercanos al 30% entre 2016 y el primer semestre de 2017. «Estos datos muestran el deterioro del segmento SPT (sector postal tradicional) y, en concreto, de su producto más representativo: la carta», concluye la CNMC.