El PP considera ridículo que el PSOE lleve al fiscal el contrato de zonas verdes

El grupo popular considera ridículo el anuncio de la portavoz del PSOE, Eva Montesinos, de llevar al fiscal el contrato de mantenimiento de zonas verdes para las Escuelas Infantiles, "cuya adjudicación no se ha llevado a efecto precisamente al detectarse la incompatibilidad con un asesor". Para la portavoz del PP, Mari Carmen de España, "los socialistas, ante la falta de cualquier otra iniciativa política se están dedicando a intentar judicializar la vida municipal y a hacer perder el tiempo a los tribunales con asuntos que están absolutamente claros en un intento de ocultar los verdaderamente graves, como es el doble procesamiento del anterior alcalde, Gabriel Echávarri, y el procesamiento dos asesores socialistas".

"Mientras que el gobierno de Montesinos subía el sueldo a asesores imputados, aquí cuando sencillamente se ha detectado una incompatibilidad con un contrato el propio asesor ha asumido su responsabilidad dimitiendo y renunciando a la adjudicación", ha subrayado De España. "Esa es la diferencia", ha señalado la portavoz del PP, quien además ha recalcado que el procedimiento de adjudicación "está inconcluso y que con toda seguridad se cerrará con el desistimiento de la empresa" y, en consecuencia, la adjudicación formal en un plazo de diez días a la empresa que quedó en segundo lugar en el concurso". "Esa es la realidad, pero Montesinos es muy libre de llevar su rabia de su casa a la Fiscalía o a donde quiera, porque ya ha demostrado que sabe hacer el ridículo de muchas maneras", ha añadido.

La portavoz del PP estima que los socialistas "para no perder el tiempo y puestos a ir a Fiscalía, lo que deberían hacer es llevar la adjudicación que ellos hicieron de dos contratos por un total de 400.000 euros a la Liga Española de Educación, una ONG vinculada a esta formación y donde la ahora concejal Rosana Arques ha sido vicepresidenta. Esta polémica subvención a la ONG vinculada a los socialistas -añade De España- sí que va a suponer un grave quebranto económico a las arcas municipales debido a que por las irregularidades en la adjudicación el Ayuntamiento de Alicante no va a poder financiar el gasto con la UE y lo van a tener que pagar íntegramente de sus bolsillos los alicantinos".

La portavoz del PP ha apuntado que "mientras Montesinos tocaba el arpa y miraba a otro lado cuando su alcalde y sus asesores eran imputados por fraccionamiento de contratos ahora quiere que las cosas parezcan lo que no son, pero si quiere hacer el ridículo otra vez tampoco podemos hacer nada, ya la destituyeron de portavoz en el PSOE local y se la volvieron a imponer desde Valencia, así que ahora que se apañen con ella los socialistas de Alicante".

"No tenemos nada que ocultar y hemos sido nosotros los que hemos detectado la incompatibilidad y los que hemos actuado en menos de 24 horas". En este sentido, De España recomendó a Montesinos que deje a la justicia trabajar en los temas verdaderamente serios, como los que afectan a su partido, y no trate de entorpecer su labor con ridículas acusaciones que no se sostienen".