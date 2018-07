Netflix se interesó por comprar activos en Ciudad de la Luz pero «necesitaban ir rápido» y se instalarán en Madrid

n «Netflix se interesó por Ciudad de la Luz, estuvimos atendiéndoles. Se interesó por la compra de activos, pero finalmente ha optado por instalarse en Madrid, necesitaban ir rápido». El director general de la Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana (SPT), Antonio Rodes, confirmó ayer a preguntas de uno de los asistentes al Foro Club INFORMACIÓN-Universidad de Alicante (UA)-Bankia-CEV-Aguas de Alicante, que la plataforma de series y películas en streaming barajó instalar en Alicante su primera central de producción en Europa. Finalmente y como trascendió esta semana, el gigante del entretenimiento abrirá sus puertas en Madrid.

Rodes recordó que parte de las instalaciones de Ciudad de la Luz están afectadas por un expediente abierto en la UE, aunque confió en que en unos meses se podrá sacar a subasta algunos activos. «Hay opciones y demanda de grupos interesados, no sólo del sector audiovisual, y se podrán dar soluciones vía venta o alquiler», explicó.

Por otro lado, Rodes informó de que negocian con el Ayuntamiento de Alicante la posibilidad de que una línea de autobús llegue al Distrito Digital y al aeropuerto ante la demanda de las empresas en este sentido.

En cuanto al estado actual del proyecto de crear un parque tecnológico en Benidorm, el responsable de la SPT indicó que «hay una parcela de 750.000 metros cuadrados e incluso se nos ha quedado otra desierta al lado de unos 80.000 metros que actualmente están en la Conselleria de Territorio solicitando el cambio de calificación, que tardará tres años». El problema es que el entorno de Terra Mítica, «que no puede estar más urbanizado consta como no urbanizable, al igual que el de Ciudad de la Luz», por lo que es necesario hacer un planeamiento y la recalificación. «Estamos intentando que las cosas se parezcan a lo que son», aunque se mostró optimista porque «tres años pasan y se trata de ir planificando». «Estoy convencido de que en esa parcela de Benidorm se instalarán de forma exitosa empresas de economía digital». Por otra parte, aclaró que la liquidez que ingresará la SPT por la subasta de terrenos en el entorno de Terra Mítica, que aunque no cuantificó se calculan en unos 24 millones, irá al presupuesto global de ingresos de la sociedad y no sólo a proyectos en Benidorm.