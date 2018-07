El Puerto de Alicante dejará de mover cemento y clíncker al aire libre en diciembre de 2019

El Puerto dejará de mover graneles al aire libre en diciembre de 2019. El consejo de administración de la Autoridad Portuaria de Alicante ha adjudicado al grupo francés Eiffage la construcción y gestión para los próximos 30 años de la nueva terminal de graneles, que consistirá en una sola nave central de 22.000 metros cuadrados de superficie, 362 metros de largo, 50 metros de ancho y 17 metros de alto con capacidad para gesionar 3 toneladas de gran el año, el doble que la cifras de la actualidad.

El presidente del Puerto, Juan Antonio Gisbert, se ha mostrado satisfecho al anunciar el punto de partida para acabar con los problemas de contaminación por partículos el Puerto, sobre todo las que se producen cuando se mueve cemento y clíncker. Eiffage, propietario entre otras de la constructora ilicitana Hormigones Serrano, prevé invertir en la terminal unos 8 millones de euros.

De esta forma se garantiza la continuidad del tráfico de granel en el Puerto, una mercancía que hoy representa el 55% del movimiento total y que si no existiera prácticamente tampoco se hablaría del propio Puerto, según ha enfatizado Gisbert.

Gisbert ha recordado que el tráfico de mercanías sólidas a granel es clave como lo demuestra el hito que se produjo en 2016 cuando Alicante registró el mayor crecimiento de este tráfico en el sistema portuario español con un aumento del 33% que se consolidó el año pasado. Esto fue posible a la capitación de nuevos tráficos de caliza y yeso.

"Siempre he dicho que el granel es fundamental y que la inversión de naves cerradas debía correr a cargo de la iniciativa privada, porque si no España podría vulnerar las leyes que velan por la competencia. Hemos puesto las bases y hoy he podido anunciar al consejo una buena noticia como es contar con un inversor como es el grupo Eiffage", subraya Gisbert.