La oposición no se cree la versión del PP de que no sabía nada de la vinculación del asesor a una empresa que contrató

La portavoz del grupo municipal de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Alicante, Yaneth Giraldo, ha declarado que el despido del asesor de Alcaldía que ha compatibilizado su puesto de funcionario mientras concursaba a un contrato municipal no es suficiente "y creemos que el grupo de Gobierno, el grupo del PP en definitiva, debería asumir responsabilidades políticas por esta nueva chapuza". "Nos resulta bastante extraño, por no decir insólito, que nadie en el PP supiera de la actividad empresarial del asesor destituido, destacado militante del partido, y que nadie le informara cuando tomó posesión como funcionario de confianza de que tenía que pedir un permiso de compatibilidad tal y como marca la ley", ha puntualizado al respecto.

La portavoz de Cs ha recordado la destitución hace un mes de otro asesor de Alcaldía, Miguel Ángel Redondo, "que hacía trabajos para la edil tránsfuga Nerea Belmonte y que también, según sus afirmaciones, fue contratado por el alcalde para preparar la campaña electoral de 2019". "Luis Barcala, y Mari Carmen de España en el caso que nos ocupa ahora deberían llevar mucho más cuidado para que no se confundan los intereses particulares o partidistas con el interés general. Nos quejamos de que el anterior alcalde, Gabriel Echávarri, convirtió el Ayuntamiento en una especie de corralito y no queremos ni pensar que el PP siga por la misma senda", ha concluido la edil.

Cabe recordar que el asesor destituido optaba a través de su empresa, una sociedad limitada, a un concurso para el mantenimiento de las zonas verdes de las dos escuelas infantiles municipales por un importe de 40.000 euros sin IVA, asunto que se analizó este pasado miércoles en el Patronato Municipal de Escuelas Infantiles que preside la edil Mari Carmen de España. En dicha reunión se dio a conocer que la mercantil del asesor había ganado el concurso al obtener la mejor valoración sobre otros dos competidores.



Partido Socialista

"Nos parece gravísimo que se confirmen las sospechas que ya teníamos sobre la ilegalidad que supone que un asesor nombrado a dedo reciba un contrato municipal. Sinceramente, no nos sirve con su dimisión, la excusa del señor Barcala diciendo que no lo sabía empieza a recordar demasiado a la de alguna compañera suya de partido que tampoco sabía nada. Definitivamente han vuelto las viejas formas al ayuntamiento de Alicante", ha dicho la portavoz del grupo del PSOE, Eva Montesinos.

"Lo que no comprendemos es cómo podían no saber nada. ¿Tan poca atención presta a la gente a la que contrata? ¿De verdad alguien cree que es responsable dejar que este PP maneje dinero público?".

"Lo sucedido hoy nos hace reafirmarnos en nuestro voto de hoy en el Pleno. Precisamente fue un escándalo con otro asesor, el vinculado a Nerea Belmonte y con la llegada del PP a la Alcaldía, el que provocó el anuncio de cancelación del Plan de Ajuste para desviar la atención. No deja de ser irónico que justo hoy tengan otro escándalo por incumplir la legislación. Pueden seguir mintiendo, pero hece ya tiempo que el señor Barcala no engaña a nadie. Representa al peor PP y con él han vuelto las prácticas que tanto le han costado a esta ciudad.



Guanyar

"Ya solo falta que Barcala diga, como Esperanza Aguirre con sus altos cargos, que sus asesores le salen rana. Uno le sale asesor de la tránsfuga que le dió la Alcaldía y otro le sale con actividades privadas incompatibles con su cargo de asesor. Que Barcala y De España no sabían nada hasta que los medios destapan los casos no se lo cree nadie. Y la dimisión de esos asesores en absoluto depura una responsabilidad política que el PP se niega a asumir. Los concejales del PP debieron inhibirse en todo lo relativo a la contratación vinculada con su asesor y no lo hicieron. Como tampoco lo hicieron los concejales del PSOE cuando adjudicaron dos polémicos contratos a la Liga de la Educacion y la Cultura Popular, una entidad con evidentes vínculos con el PSOE. Guanyar se quedó sólo en el tripartito exigiendo la inhibición de los socialistas y Compromís apoyó al PSOE en su rechazo a inhibirse", ha dicho el portavoz del grupo, Miguel Ángel Pavón.



Compromís

Desde Compromís, Natxo Bellido dijo no creerse que no supieran nada de la incompatibilidad en el PP. "¿Le contratan de asesor y no avisan a este hombre que una empresa en la que está se ha presentado a un concurso municipal? No es creíble".