FGV cierra Luceros y suspende la Línea 3 del TRAM a El Campello en plena temporada turística

Ferrocarriles de la Generalitat cerró ayer, sin atreverse a dar una fecha para su reapertura, la estación de Luceros del TRAM debido a los problemas con los que se han encontrado los técnicos al desmontar la caja del ascensor que se averió hace una semana al desplazarse de su base, lo que impedía funcionar al elevador. Los trabajos se han complicado por el peso de las piezas de cristal (300 kilos), y por motivos de seguridad se ha procedido a la clausura de la principal estación de la red del tranvía. También se ha suprimido la Línea 3, que une Alicante y El Campello, lo que ha alterado el servicio general del resto de líneas que tienen que operar desde el Mercado Central, una estación de paso sin condiciones para la buena maniobrabilidad de los tranvías como sí sucede en Luceros, la estación-término. Los técnicos de FGV trabajaban anoche para, al menos, poder reaudar el servicio de Alicante a El Campello a lo largo de esta mañana, cuando esperan que los tranvías puedan llegar a Luceros, sin pasajeros, para dar la vuelta. La estación principal, no obstante, seguiría cerrada.

El cierre de la Línea 3 afecta directamente a unos 260.000 pasajeros al mes en verano -cifra de usuarios el pasado junio-, ya que da servicio a los vecinos de El Campello y a muchos residentes que viven en el Cabo de las Huertas, así como en las playas de San Juan y Muchavista. La alternativa son los trenes de la Línea 1, que conecta Alicante con Benidorm y pasa por El Campello. Por su parte, el Ayuntamiento ha aumentado las frecuencias del autobús urbano (línea 21), que conecta Alicante con El Campello.

La alteración del tráfico llega, además, en el peor momento del año, porque el movimiento de viajeros se multiplica en verano y el cierre de la estación afecta también a la conexión del AVE con Benidorm a través del TRAM. Si ya es molesto tener que caminar a pleno sol con las malestar entre la estación-término de Alta Velocidad y Luceros, ahora los pasajeros deben ir hasta la del Mercado Central caminando casi un kilómetro.

La avería en la estructura de la caja del ascensor de la estación subterránea del TRAM cierra, además, la que pasa por ser la principal estación de la red con 1,7 millones de pasajeros al año. La estación tiene dos escaleras mecánicas y una fija de acceso al andén y las vías, pero, al margen del ascensor, no existe otro sistema para atender a los pasajeros con movilidad reducida. Fuentes de FGV apuntaron ayer que se trabaja lo más rápido posible para tratar de reabrir la estación y la Línea 3 lo antes posible, pero de momento no hay fecha.

Inaugurada el 18 de junio de 2010, la estación es el eje central de la red del TRAM porque allí nacen y terminan todas las líneas que conectan Alicante con Benidorm, San Vicente, El Campello y las playas de la Albufereta y San Juan. Además, es el punto de partida para los pasajeros del AVE que se dirigen a Benidorm.



Defecto de obra

Los técnicos de FGV están revisando la estructura de la caja del ascensor (acristalada) para tratar de determinar el motivo de la avería, que no es mecánica. No se descarta ninguna hipótesis, pero, según informan fuentes de FGV, lo que ha cedido es la estructura que sustenta las grandes piezas de cristal y que a su vez afecta al ascensor. Se están desmontando las piezas para iniciar la reparación para cuyo final no hay fecha. Lo cierto es la avería de la caja del ascensor se ha detectado al mes de acabar la fiestas de las Hogueras de San Juan, durante las que se lanzaron más mascletás que nunca. Los técnicos no ven relación causa/efecto con el deterioro de la caja del ascensor, pero la polémica de las vibraciones volvió ayer a la actualidad. Tampoco se descarta que el origen del incidente esté en una mala fabricación de la propia caja del ascensor o una mala ejecución en el montaje del mismo.

La red del tranvía de Alicante (TRAM) registró durante el pasado mes de junio en las cinco líneas de tranvía, tren-TRAM y tren diésel un total 1,2 millones de usuarios, resultado que supone un incremento del 4,72% respecto al mismo periodo del pasado año. La Línea 2, que une Luceros con San Vicente, fue la más utilizada con 473.496 usuarios, seguida de la Línea 3, que enlaza Luceros con El Campello, con 264.020; la Línea 1, con 235.391; y la Línea 4, Luceros-Plaza La Coruña, con 179.954.