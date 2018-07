El Centro Tradicional redobla la presión para que se multe a una discoteca instalada en Hogueras

La Asociación de Vecinos Centro Tradicional no se da por vencida y mantiene su pulso contra el Ayuntamiento. Así queda en evidencia en el último escrito que acaban de hacer público, en el que preguntan al Ejecutivo local del PP si van a tomar «alguna medida sancionadora» contra la discoteca que durante las pasadas Hogueras se instaló en la plaza de Gabriel Miró, y que, según subrayan, era «ilegal». Y ello a pesar de que en un informe municipal de 27 de junio se sostiene que esa actividad no se podría catalogar de discoteca, y que se autorizó una ambientación musical, algo con lo que los vecinos discrepan.

En el escrito, firmado por José F. Vicent, de la Junta de Distrito número 1, cuestionan que fuera «todo un éxito el control de consumo de alcohol en estas Hogueras», y hacen referencia al dossier con fotos que le enviaron en su día. Ahora, en esta nueva remesa, le mandan de nuevo varias fotos, que, según apostillan, «pensamos que serán suficientes, para que no diga que ha sido todo un éxito el control de alcohol», y añaden que «esta discoteca ilegal -en alusión al recinto de Gabriel Miró- se les habrá pasado controlarla, a pesar de que estuvo instalada en una plaza céntrica de nuestra ciudad durante cinco días consecutivos y carecer de licencia de actividad, sin que (presuntamente) ningún agente de la autoridad se pasase a clausurarla». Se quejan también de que se dijera que los cañones de fuego lanzados por los representantes de la discoteca no causaron daños en la plaza, y añaden que eso no les da derecho a hacerlo, por el patrimonio arbóreo que hay en la zona.