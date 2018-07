El Ayuntamiento de Alicante cancela el Plan de Ajuste con los votos a favor de toda la Corporación excepto el PSOE

Alicante acaba de liberarse del yugo del Plan de Ajuste que tenía al Ayuntamiento atado de manos a la hora de realizar inversiones y de contratar personal desde el año 2012 como consecuencia de la deuda de 70 millones de euros que llegó a alcanzar la administración local. La propuesta de cancelación que traía el grupo de gobierno popular al Pleno ordinario del mes de julio que se está celebrando en el Salón Azul del Ayuntamiento ha salido adelante con los votos favorables de toda la Corporación, excepto los del PSOE. Es decir, con 23 a favor, los del PP, Ciudadanos, Guanyar, Compromís y los dos tránsfugas, y seis en contra de los socialistas. Entre ellos, los de la nueva edil del grupo, Rosana Arques, quien al inicio ha tomado posesión para ocupar la plaza que dejó libre Sofía Morales, quien dejó su acta de concejal a raíz del reparto de sueldos de su grupo al pasar a la oposición.

Para cancelar el Plan de Ajuste, el Ayuntamiento utilizará los 30 millones de euros de remanente de Tesorería que dejó el tripartito en las arcas municipales al salir del gobierno local para amortizar deuda con los bancos.

La portavoz socialista, Eva Montesinos, ha justificado el voto negativo en que no se fían de la gestión económica que pueda hacer el PP, que gobernaba el Ayuntamiento cuando el Ministerio de Hacienda intervino las arcas municipales, a partir de ahora con el levantamiento del veto a la petición de préstamos a los bancos, que puede llegar hasta el 70 por ciento del presupuesto.

"No podemos apoyar la propuesta porque no nos fiamos de ustedes y no les vamos a dar un cheque en blanco", ha dicho la edil. "Dejarles libres a ustedes es como dejar al lobo al cuidado de las gallinas", ha afirmado.

El concejal de Hacienda, Carlos Castillo, le ha reprochado a Montesinos que está convirtiendo en ira y rabia su propio fracaso y frustración al no poder alcanzar la Alcaldía.

Desde Guanyar, su portavoz Miguel Ángel Pavón ha reprochado al PP que "les guste o no, ustedes arrastran esta merma envenenada para la ciudad" aunque su voto ha sido a favor por ser un Plan lesivo para el Ayuntamiento y para la ciudad.

Yaneth Giraldo, portavoz de Ciudadanos, ha justificado el voto a favor en que "no podemos arriesgar 30 millones de euros de remanente de Tesorería".

Natxo Bellido, de Compromís, ha destacado que es un gran día para la ciudad, que coincide además con el 528 aniversario de la elevación de Alicante de villa a ciudad por parte del rey Fernando El Católico.

La tránsfuga Nerea Belmonte ha instado al PP y al edil de Hacienda, Carlos Castillo, a pedir perdón por la gestión popular que derivó en el Plan de Ajuste, aunque ha apoyado su cancelación. Lo mismo ha hecho Fernando Sepulcre, quien ha recordado que en su día apoyó también a Compromís cuando trajo a Pleno la cancelación mediante préstamos aunque no fue viable.

Castillo ha destacado por dos veces el informe del Ministerio de Hacienda que instaba a cancelar el Plan amortizando deuda y descartando que se pudiera hacer con préstamos.

El alcalde, Luis Barcala, ha tomado la palabra tras la votación para decir que la única satisfacción que puede tener el PP que en 2012 "tomó la dura y difícil decisión de aprobar el Plan de Ajuste es traer su cancelación". Tras agradecer su voto positivo a los grupos que se lo han dado por "mayoría aplastante", ha dicho que solo por la cancelación de estas restricciones es el Pleno más importante de la legislatura y que por ello ha merecido la pena el mandato.



Animalistas

Entre el público varias personas han mostrado pancartas en contra del acuario de la plaza Nueva con mensajes como "Peces en libertad " o "No a la cautivación animal".