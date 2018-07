La alerta por el sarampión en Europa genera un aluvión de consultas a los pediatras

Preocupación y muchas dudas. Los pediatras de la provincia están recibiendo estos días un aluvión de consultas y visitas de padres y madres que van a viajar al extranjero con sus hijos y no saben si vacunarlos contra el sarampión debido a los brotes de esta enfermedad que hay en varios países de la Unión Europea. Y es que en los últimos días la Asociación Española de Pediatría ha recomendado a las familias con niños de entre seis y once meses que les vacunen contra esta enfermedad en caso de que vayan a viajar al extranjero, sobre todo a Francia, Grecia, Italia, Reino Unido y Rumanía. La advertencia es sólo para estancias prolongadas, ya que los pediatras consideran que los viajes de turismo «estándar» no representan ningún peligro. La vacuna debería administrarse cuatro semanas antes de comenzar el viaje.

«Las llamadas y consultas son constantes. Sin ir más lejos, en lo que llevamos de mañana han venido varios padres por lo mismo», explicaba ayer un pediatra del departamento de salud del Hospital de Sant Joan, que en los últimos días ya ha vacunado a varios bebés por este motivo. «El último caso, el de una familia que se iba a pasar dos meses a Polonia».

En la consulta del pediatra Antonio Redondo, en el Hospital Vithas Medimar Internacional, las preguntas estos días también son una constante. «En España los padres están muy concienciados con el tema de las vacunas, por lo que cualquier advertencia de los pediatras en este sentido les pone rápidamente en alerta».

La vacuna del sarampión se administra por vez primera a los niños en España a los 12 meses y está incluida en la denominada triple vírica, que protege, además, contra las paperas y la rubeola. Los pediatras recuerdan que, aunque se adelante su administración por un viaje, esta vacuna no sustituye la pauta habitual, por lo que a los 12 meses el niño deberá recibir una nueva dosis, la del calendario estándar.

La Asociación Española de Pediatría recuerda que las coberturas vacunales en España «son excelentes y, por tanto, la inmensa mayoría de los niños y adolescentes españoles están protegidos frente a enfermedades como el sarampión, entre otras».

Sin embargo, los movimientos antivacunas están teniendo una importante repercusión en países vecinos, donde se están multiplicando los casos de sarampión entre los menores. En algunos países «la situación es preocupante». La Asociación Española de Pediatría pone como ejemplo el caso de Francia (2.380 casos desde enero), Grecia (2.075), Italia (1.715), Reino Unido (630) y Rumanía (504).

Las vacunas que se comercializan actualmente en España están autorizadas para su administración a partir de los nueve meses de edad, «pero en casos excepcionales se pueden emplear a partir de los seis meses», señalan desde la Asociación Española de Pediatría.

En líneas generales, tanto para niños, como para adolescentes y adultos, esta entidad aconseja que, antes de iniciar un viaje internacional, «se revise y compruebe que se tienen todas las vacunas necesarias al día».

Esta comprobación debería hacerse entre uno y dos meses antes del viaje. En todo caso, los pediatras aconsejan que los niños menores de dos años, y especialmente los menores de 12 meses, no hagan viajes de turismo a países tropicales, «pues sus vacunaciones están aún incompletas», y el riesgo de contraer enfermedades «en algunos lugares es elevado», alertan.