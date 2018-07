Sólo un tercio de los opositores a maestro supera las pruebas en Alicante

n Sólo un tercio de los opositores a maestro en la provincia de Alicante ha superado las pruebas. En concreto, de los 6.121 aspirantes que se matricularon para esta convocatoria, sólo 2.036 han aprobado la segunda fase, lo que supone un 33%, según los datos recabados ayer por el Sindicat de Treballadores i Treballadors de l'Ensenyament del País Valencià (STEPV), después de que los tribunales depositaran las actas oficiales en la Conselleria de Educación.

En el total de la Comunidad, el STEPV informó de que solo el 35% de las personas que se presentaron a las oposiciones docentes han superado las pruebas y mostró su adhesión a la concentración convocada hoy, a las 12 horas, en la Conselleria de Educación por aspirantes «afectados por el sistema» de oposición, que calificaron de «nefasto». Opositores de Alicante tenían previsto desplazarse a la protesta en València porque, según explicaron, no les había dado tiempo a convocarla en la dirección territorial. De hecho, un numeroso grupo de opositores ha impugnado el proceso al entender que ha habido irregularidades, como adelantó este periódico.

Desde el STEPV explicaron que el Ministerio de Educación ha sido el encargado de regular las diferentes pruebas de oposición que continúan siendo eliminatorias. De este modo, las personas inscritas realizaron la primera prueba, que consistía en la redacción y lectura de un tema teórico y de un caso práctico relacionado en la especialidad. Esta primera fase la superó un 45% de las personas, y pasaron a realizar la segunda prueba que consistía en la defensa oral de una programación y unidad didáctica, que superaron un 35% respecto al total de los inscritos.

Estas cifras suponen que «más de la mitad de los inscritos no han podido optar a poder demostrar a los miembros de los tribunales sus aptitudes prácticas como docente, bien defendiendo la programación y unidad didáctica, o bien en la fase de concurso valorándose su experiencia docente».

El sindicato ha elaborado un estudio sobre los resultados de la segunda prueba de la fase de oposición que refleja que el índice de los que no superan la primera fase es «significativamente mucho mayor que el de las personas que no superan la segunda». En concreto, la primera prueba no la pasan el 55% de las personas inscritas, y un 13% son las personas que no superan la segunda prueba respecto a las que sólo podían continuar en el proceso.

Para el STEPV, un factor «determinante ha sido la falta de tiempo previsto, por parte de la Conselleria de Educación, en el calendario de realización de pruebas de los tribunales, lo que hacía que no se pudiera disponer del tiempo necesario para que todos los opositores pudieran realizar la totalidad de las pruebas». Otra clave, en opinión del sindicato, hubiera sido reducir las ratios del tribunal a un máximo de 50 personas, tal y como pidieron en la mesa de negociación. «Estos condicionantes han hecho que los miembros de los tribunales hayan estado trabajando bajo presión y sin las condiciones idóneas para poder desarrollar sus tareas ni poder valorar adecuadamente las persones opositoras», indicaron.



Plazas al turno libre

Asimismo, el sindicato afirmó que «la gran mayoría» de las plazas reservadas a personas con diversidad funcional no han sido cubiertas, solo el 26%, y un total de 154 plazas pasan a asignarse al turno libre. Por especialidades, son 27 para Educación Infantil, 26 en Inglés, 10 en Educación Física, 10 en Música, 31 en Audición y Lenguaje, cuatro en Pedagogía Terapéutica y 46 en Educación Primaria.

Al hacerse el reparto de estas plazas por tribunal -como han decidido desde la Conselleria, recalcan-, continúa constatándose «la injusticia de la aplicación de este criterio». Y ponen como ejemplo que hay tribunales de la misma especialidad de Audición y Lenguaje que disponen de solo 17 plazas para 31 personas que han superado la oposición, mientras que otras disponen de 26 plazas para 34 personas. En esta especialidad calculan que once plazas quedarán desiertas y acumula el menor índice de aprobados con respecto a las plazas convocadas.