El Consell prohíbe usar el ordenador para redes sociales o descargas a 5.500 funcionarios

La Generalitat sancionará a los empleados públicos que incumplan esta nueva normativa.

Presumir durante todo el año en el trabajo de las últimas vacaciones gracias a la pantalla del ordenador tiene los días contados. Al menos para más de 5.500 funcionarios de la provincia -22.000 en la Comunidad-. También se acabaron las descargas, el acceso a las distintas redes sociales y el uso privado de los equipos. Así lo ha anunciado el Consell, que está reseteando un total de 2.050 ordenadores de la Administración de Justicia y 3.371 de la Administración de la Generalitat, para que internet sólo sea utilizado con fines laborales y que la eficacia de los trabajadores públicos no decaiga. La Dirección General de Tecnologías de la Información y la Comunicación (DGTIC) ha lanzado una nueva norma por escrito para regularizar las pautas de uso de los dispositivos informáticos.

Para empezar: cuando el dispositivo se encienda deberá aparecer una imagen corporativa. Nada de alardear con tus compañeros de las mejores fotos de tus hijos o de tus amigos. Eso ya es historia. Tampoco se permiten las consultas a páginas web personales para evitar dejación de funciones. Además, están prohibidas las descargas legales o ilegales, los programas, la alteración del software, instalar aplicaciones, enviar comunicaciones con finalidades comerciales y cualquier tipo de uso que no sea meramente profesional. Los usuarios deberán aceptar las condiciones y, si no las cumplen, se someterán a expedientes sancionadores. Según Pedro Pernías, director general de Tecnologías de la Información y la Comunicación, «no se trata de hacer la vida imposible a nadie, debemos optimizar los recursos, hacerlos rentables, y ser rápidos y ágiles en la solución de los problemas que puedan surgir». El director general pretende que «un ordenador en atención al público no exponga aspectos inadecuados, sino una imagen identificativa igual para todos. Queremos que todos los equipos estén identificados con una habilitación del puesto de trabajo».

La nueva normativa persigue racionalizar el trabajo y aumentar la seguridad global de los ordenadores de toda la Generalitat. En definitiva, el denominado Puesto de Trabajo Normalizado (PTN) implica encorsetar el ordenador y dar unas normas de uso que indiquen que los funcionarios no deben realizar una serie de acciones que son de obligado cumplimiento. El proyecto se ha puesto en marcha tras sobrecargarse los ordenadores, llegando a acumular cientos de aplicaciones distintas.

El formateo es una parte del proceso en los casos en los que es necesario para «normalizar que todos los funcionarios de la Generalitat tengan una serie de elementos comunes», tal y como explica Pedro Pernías, quien añade que el objetivo final es que los ordenadores sean iguales en València o Alicante.

La medida afecta a Justicia y a la Administración de la Generalitat, excluyendo a centros educativos, sanitarios y al sector público. El decreto autonómico publicado recientemente se aplicará a todos los funcionarios, salvo caso específicos, como usos especiales de redes sociales para fines laborales.

Además, si los dispositivos se estropean, será más fácil sustituirlos, «porque son ordenadores que ya conocemos y el técnico ahorra tiempo en el diagnóstico», según manifiesta Pernías, dejando claro que los equipamientos no son propiedad de los usuarios, sino de la Administración de la Generalitat.

«Cuando un ordenador empieza a conectarse a internet se sabe porque el sistema de control de la Generalitat controla las visitas y las alertas de seguridad funcionan ante páginas extrañas o virus», según palabras de Pernías, quien incide en que «no soy estricto porque no impedimos el acceso a redes sociales pero con uso laboral, no para ocio y videojuegos. Es el tiempo pagado por los contribuyentes».

La medida del decreto sobre el Puesto de Trabajo Normalizado supondrá un ahorro de un millón de euros al año, según los datos ofrecidos por el departamento que dirige Pedro Pernías. Este montante económico se pretende destinar a mejorar los equipos de los distintos departamentos. Pernías quiere conseguir que esta normalización se vea entre los funcionarios «como una medida positiva y no como un castigo».

Cuando comenzó este proceso, se dio la posibilidad a los empleados públicos de guardar todos los documentos privados para evitar que se perdieran. Sin embargo, fue tanta la sobrecarga de archivos que el servidor se quedó sin espacio suficiente, por lo que los funcionarios tuvieron que limpiar sus escritorios por sí mismos y retirar todas las aplicaciones, descargas o fotografías acumuladas con el paso de los años.

Responsable del equipamiento

La Dirección General de Tecnologías de la Información y la Comunicación es responsable del equipamiento informático necesario en el puesto de trabajo, como ordenadores (PC y portátiles), o accesorios y periféricos (teclado y ratón, impresora, escáner, etc.), entre otras cuestiones. Actualmente, se gestionan más de 170.000 puestos de trabajo TIC en la Generalitat: más de 22.000 en las consellerias y cerca de 150.000 en los centros educativos. Durante los últimos tres años, se han renovado el 95% de los equipos informáticos (de los 22.000 ordenadores), y se ha migrado al Puesto de Trabajo Normalizado (PTN). Eso significa que en un 55% de los casos se ha puesto un ordenador totalmente nuevo con PTN (cuando los ordenadores eran viejos o flojos - este es el caso del 100% de los ordenadores en Justicia-). En el resto de los casos se ha formateado el ordenador para instalar el PTN.

En los equipos de los centros educativos, aunque sí son competencia de la DGTIC, no se instala el Puesto de Trabajo Normalizado por las características y necesidades de uso diferente que tienen (profesores, alumnos, etcétera).